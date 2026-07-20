Khai trương Trung tâm Thể thao Tràng An tại Ninh Bình: Điểm nhấn hạ tầng golf 60 làn Trung tâm Thể thao Tràng An chính thức vận hành tại Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với khu tập golf 60 làn hiện đại, góp phần thúc đẩy du lịch và thể thao địa phương.

Ngày 19/7, Trung tâm Thể thao Tràng An (Trang An Sport Center) chính thức khai trương và đi vào vận hành tại Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là công trình trọng điểm nhằm bổ sung sản phẩm mới vào hệ sinh thái du lịch, thể thao và dịch vụ chất lượng cao, tạo thêm không gian trải nghiệm hiện đại cho người dân và du khách tại vùng đất cố đô.

Vị trí chiến lược và quy hoạch hài hòa

Nằm tại khu vực Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Thể thao Tràng An sở hữu vị trí đắc địa giữa vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa. Dự án được bao quanh bởi quần thể núi đá vôi đặc trưng, tạo nên một không gian kiến trúc kết hợp hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ.

Chính thức khai trương Trung tâm Thể thao Tràng An. Ảnh: Báo Ninh Bình

Theo định hướng quy hoạch, công trình không chỉ là nơi luyện tập thể dục thể thao đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch hiện đại. Việc đưa trung tâm vào hoạt động góp phần mở rộng không gian dịch vụ, đồng thời giảm tải cho các khu vực lõi di sản trong những mùa cao điểm du lịch.

Hạ tầng kỹ thuật và khu tập golf tiêu chuẩn hiện đại

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là khu tập golf (Driving Range) với quy mô 60 làn tập. Toàn bộ hệ thống được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu luyện tập của cả những người mới bắt đầu lẫn các golfer chuyên nghiệp.

Bên cạnh khu vực chuyên biệt dành cho bộ môn golf, trung tâm còn tích hợp đa dạng hệ thống tiện ích, bao gồm:

Không gian giải trí và khu vực dịch vụ đi kèm.

Khu vực giao lưu cộng đồng kết nối văn hóa bản địa.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết, các hạng mục tại đây đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường thể thao văn minh, hiện đại và an toàn cho mọi đối nhóm khách hàng.

Tác động đến kinh tế - xã hội và định hướng phát triển

Việc đưa Trung tâm Thể thao Tràng An vào khai thác là bước đi phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình. Dự án không chỉ bổ sung hạ tầng thể thao chất lượng cao mà còn làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch gắn liền với nghỉ dưỡng và trải nghiệm thực tế.

Trong giai đoạn tới, đơn vị quản lý sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cấp chất lượng dịch vụ và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho lĩnh vực dịch vụ, đồng thời lan tỏa lối sống năng động trong cộng đồng địa phương.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và du khách cần cập nhật lịch trình hoạt động và chính sách dịch vụ trực tiếp từ đơn vị vận hành.