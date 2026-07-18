Y tế - Sức khỏe Khám bệnh miễn phí, trao quà an sinh cho người dân vùng khó khăn ở Lâm Đồng Ngày 18/7, tại Trường Tiểu học - THCS Trần Văn Ơn (phường Đông Gia Nghĩa), Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Đông Gia Nghĩa tổ chức chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Đông đảo người dân tham gia khám bệnh

Chương trình thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường và các khu vực lân cận đến khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng hỏi thăm người dân

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thực hiện khám bệnh, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang, xét nghiệm, đo loãng xương, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Nhân viên Y tế đo huyết áp cho người dân

Bác sĩ siêu âm cho ông Vũ Tiên Hoàng, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, Ban Tổ chức đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 5 xe đạp cùng nhiều phần quà an sinh cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Đồng chí Châu Ngọc Lương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trẻ, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đồng hành.