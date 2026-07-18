Khám bệnh miễn phí, trao quà an sinh cho người dân vùng khó khăn ở Lâm Đồng
Ngày 18/7, tại Trường Tiểu học - THCS Trần Văn Ơn (phường Đông Gia Nghĩa), Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND phường Đông Gia Nghĩa tổ chức chương trình "Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Chương trình thu hút đông đảo người dân trên địa bàn phường và các khu vực lân cận đến khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thực hiện khám bệnh, siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang, xét nghiệm, đo loãng xương, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, Ban Tổ chức đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 5 xe đạp cùng nhiều phần quà an sinh cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trẻ, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đồng hành.