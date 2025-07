Ngoài công viên ánh sáng vừa khai trương tại thủ phủ Lâm Đồng, du lịch Lâm Đồng sẽ cùng bắt nhịp phát triển với chuỗi sự kiện trong Summer Fest 2025, đánh dấu bước phát triển cho du lịch Lâm Đồng sau sáp nhập, xứng đáng với tìm năng, vị thế và khẳng định điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của Quốc gia.

Khám phá biển cả ở Summer Fest 2025

Quang Nhân Ngoài công viên ánh sáng vừa khai trương, du lịch Lâm Đồng sẽ cùng bắt nhịp phát triển với chuỗi sự kiện trong Summer Fest 2025, đánh dấu bước tiến mới sau sáp nhập, xứng đáng với tiềm năng, vị thế và khẳng định điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của quốc gia.

Khám phá công viên cổ tích

Khu vực du lịch ở phía Nam thuộc phường Tiến Thành, Lâm Đồng mới sẽ trở thành điểm đến “nhân đôi bất ngờ, gấp 2 niềm vui” của hàng ngàn du khách và vận động viên khi chuỗi sự kiện Summer Fest trở lại, và sẽ kéo dài đến 2/9 năm nay.

Điểm nhấn thú vị của Summer Fest 2025 sẽ là chuỗi đêm nhạc hội ngoài trời quy tụ những ca sĩ tên tuổi của VPop như Bằng Kiều, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Erik, Đức Phúc... Các đêm diễn này được tổ chức ngay bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để khán giả có thể vừa tận hưởng không khí lãng mạn, phóng khoáng vừa hòa mình vào âm nhạc.

Không chỉ vậy, với những tín đồ đam mê thể thao, hay các gia đình muốn cho con mình trải nghiệm sự năng động, khỏe khoắn, sống “chất” trong mùa hè này sẽ không thể bỏ qua chuỗi sự kiện thể thao đặc biệt, mang tên “Sports Festival 2025”, dự kiến diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 31/8/2025. Sport Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng CTCP NovaGroup phối hợp tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8).

Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng lễ khai mạc hoành tráng sắc màu gồm các tiết mục biểu diễn võ thuật, ca nhạc đỉnh cao. Xuyên suốt tuần lễ thể thao sẽ có các giải đấu đầy hấp dẫn như: Giải Golf Nghĩa tình Công an Nhân dân - Vì đồng đội, vì cộng đồng; Giải chạy bán Marathon “Hành trình 80 năm - Vì An ninh Tổ quốc” dự kiến thu hút hàng ngàn người tham gia; Giải võ thuật Tổng hợp (MMA) với các màn trình diễn gay cấn; hay Giải bắn súng đĩa bay Compak Sporting với các pha bắn đĩa bay “nín thở”. Các giải đấu này được kỳ vọng không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu giữa các vận động viên và người dân.

Ngoài âm nhạc và thể thao, Summer Fest 2025 cũng dành nhiều không gian cho các hoạt động đặc sắc khác như: Đường đua Bikini Run, Lễ hội bia, các buổi trình diễn thời trang hay Lễ hội té nước. Những chương trình này nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo nên một bức tranh mùa hè nhiều màu sắc, phù hợp với các tệp khách ở nhiều độ tuổi.

Đáng chú ý, chương trình Gala dinner kết hợp quyên góp từ thiện sẽ là điểm kết ý nghĩa của Summer Fest 2025. Đây là dịp để nghệ sĩ, vận động viên và khán giả cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các chiến sĩ công an và người dân địa phương đang cần hỗ trợ. Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dành để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và cộng đồng, Summer Fest 2025 được kỳ vọng sẽ mang lại một mùa hè sôi động, thiết thực, đồng thời góp phần quảng bá du lịch Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.