Khám phá công nghệ bản lề và thiết kế camera kép trên mẫu iPhone gập Ultra cao cấp của Apple Mẫu iPhone Ultra gập đầu tiên của Apple lộ diện thiết kế màu sắc độc đáo cùng cụm camera kép và công nghệ bản lề kim loại lỏng tối ưu độ mỏng cho thiết bị.

Thị trường smartphone màn hình gập đang đứng trước bước ngoặt lớn khi các thông tin kỹ thuật về dòng iPhone gập đầu tiên, dự kiến mang tên iPhone Ultra, xuất hiện ngày càng rõ nét. Dựa trên dữ liệu từ chuỗi cung ứng và phụ kiện thực tế, Apple đang tập trung tái định nghĩa phân khúc này bằng thiết kế tối giản cùng những giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu độ mỏng tối đa.

Thiết kế màu sắc tối giản và chất liệu hoàn thiện cao cấp

Trái ngược với dải màu trẻ trung thường thấy trên các dòng sản phẩm tiêu chuẩn, iPhone Ultra được định vị ở phân khúc cao cấp với phong cách chuyên nghiệp và tối giản. Những hình ảnh rò rỉ từ nhà phân tích Sonny Dickson về phụ kiện bảo vệ cụm camera đã tiết lộ hai tông màu hoàn thiện chính của thiết bị.

Phiên bản màu Xanh đậm (Chàm) mang sắc thái sâu thẳm, tương tự gam màu từng xuất hiện trên dòng iPhone 17 Pro. Trong khi đó, phiên bản Bạc sáng tôn vinh chất liệu kim loại nguyên bản, loại bỏ hoàn toàn sắc trắng nhằm tạo sự liền mạch tuyệt đối với khung viền.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, cấu trúc phần cứng của máy kết hợp giữa hợp kim titan và nhôm cao cấp. Sự kết hợp vật liệu này giúp tăng cường độ bền khung vỏ, đồng thời tối ưu hóa trọng lượng đáng kể để mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Đánh đổi camera kép để tối ưu độ mỏng nhẹ và cơ chế bản lề

Một chi tiết gây chú ý trên iPhone Ultra là cụm camera nằm ngang chỉ bao gồm hai ống kính, đi kèm đèn flash dạng viên thuốc và cảm biến LiDAR. Việc không trang bị hệ thống ba ống kính như dòng Pro Max có thể khiến người tiêu dùng đắn đo khi mức giá dự kiến lên tới 2.300 USD. Tuy nhiên, đây được xem là tính toán chiến lược nhằm giải quyết các bài toán kỹ thuật cốt lõi:

Tối ưu độ mỏng: Giảm bớt không gian linh kiện phần cứng camera giúp tổng thể thân máy mỏng hơn khi gập lại.

Giảm bớt không gian linh kiện phần cứng camera giúp tổng thể thân máy mỏng hơn khi gập lại. Cân bằng trọng lượng: Giảm tải khối lượng phần đỉnh máy, mang lại trải nghiệm cầm nắm tự nhiên hơn.

Giảm tải khối lượng phần đỉnh máy, mang lại trải nghiệm cầm nắm tự nhiên hơn. Dành không gian cho bản lề: Mở rộng diện tích chứa viên pin dung lượng cao hơn và tạo khoảng trống cho cơ cấu bản lề chắc chắn.

Đột phá công nghệ vật liệu xử lý triệt để nếp gập màn hình

Nhằm khắc phục hiện tượng nếp gấp – điểm yếu kinh điển trên các dòng điện thoại gập hiện nay, Apple được cho là sẽ ứng dụng hàng loạt công nghệ vật liệu tiến tiên vào kiến trúc màn hình:

Bản lề kim loại lỏng (Liquidmetal): Giúp tăng độ bền cơ học, giảm kích thước linh kiện bản lề và đảm bảo thao tác đóng mở mượt mà.

Giúp tăng độ bền cơ học, giảm kích thước linh kiện bản lề và đảm bảo thao tác đóng mở mượt mà. Keo quang học trong suốt (OCA) cải tiến: Giảm thiểu tối đa vết gập có thể nhìn thấy trên bề mặt hiển thị.

Giảm thiểu tối đa vết gập có thể nhìn thấy trên bề mặt hiển thị. Khung kính kết cấu: Gia tăng độ chịu lực tại điểm gập trung tâm của màn hình.

Tác động của iPhone Ultra đến toàn bộ thị trường điện thoại gập

Sự xuất hiện của iPhone Ultra không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ ngành công nghiệp di động. Dữ liệu phân tích từ DigiTimes cho thấy, việc Apple gia nhập phân khúc màn hình gập có thể giúp tổng doanh số thị trường này tăng trưởng tới 20%.

Mặc dù có mức giá đắt đỏ và một vài sự tinh giản về phần cứng camera, những cải tiến công nghệ cùng thiết kế đột phá của iPhone Ultra vẫn hứa hẹn tạo nên sức hút lớn khi chính thức ra mắt cùng thế hệ iPhone mới.