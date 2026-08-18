Khám phá dòng loa tiệc tùng LG XBOOM Power Series: Âm trầm uy lực và đèn LED RGB thông minh LG chính thức giới thiệu dòng loa tiệc tùng XBOOM Power Series dành cho giới trẻ, sở hữu công suất âm thanh bùng nổ và hệ thống đèn LED RGB nhấp nháy theo nhạc.

LG vừa chính thức trình làng dòng loa tiệc tùng thế hệ mới mang tên LG XBOOM Power Series. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho các hoạt động giải trí sôi động, sở hữu hiệu suất âm thanh mạnh mẽ, dải âm trầm sâu cùng hệ thống đèn LED RGB đồng bộ theo nhịp điệu nhạc.

Thiết kế hướng đến xu hướng giải trí không gian mở của giới trẻ

Dòng sản phẩm XBOOM từ lâu đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường thiết bị âm thanh di động nhờ chất âm sôi động và phong cách thiết kế thể thao. Với việc ra mắt XBOOM Power Series, LG tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng trẻ tuổi.

LG chính thức trình làng dòng loa tiệc tùng thế hệ mới mang tên XBOOM Power Series

Thói quen giải trí của giới trẻ hiện nay đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ không gian kín trong nhà sang các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, cắm trại hay tiệc bể bơi. Sự thay đổi này đòi hỏi các thiết bị âm thanh phải đáp ứng được tiêu chí tính di động cao cùng khả năng lan tỏa âm thanh mạnh mẽ trong không gian rộng.

Người dùng giờ đây có xu hướng mang âm nhạc đến các không gian mở

Công suất vượt trội và khả năng kết nối linh hoạt

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công bố toàn bộ, dòng LG XBOOM Power Series được định hướng tập trung vào hiệu suất phát thanh lớn. Thiết bị sở hữu dải âm trầm uy lực đặc trưng, đủ sức khuấy động không gian tiệc tùng ngoài trời.

Bên cạnh đó, dòng loa mới dự kiến tích hợp các công nghệ kết nối không dây hiện đại, cho phép liên kết nhiều thiết bị cùng lúc để khởi tạo hệ thống âm thanh vòm công suất cao, phục vụ tốt cho các sự kiện quy mô lớn.

Hệ thống đèn LED RGB nhấp nháy thông minh và sức cạnh tranh thị trường

Một trong những điểm nhấn đặc trưng trên dòng LG Xboom là dải đèn LED RGB có khả năng chuyển động thông minh theo nhịp điệu bài hát, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng cho người sử dụng.

Những dải đèn LED RGB chuyển động thông minh theo nhịp điệu là đặc trưng của LG Xboom

Sự gia nhập của LG XBOOM Power Series hứa hẹn làm tăng tính cạnh tranh trong phân khúc loa tiệc tùng di động, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu âm thanh hiện có trên thị trường trong mùa mua sắm cuối năm.