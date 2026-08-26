Khám phá iPhone màn hình gập đầu tiên: Giá từ 53,3 triệu đồng, dùng Touch ID thay vì Face ID iPhone màn hình gập của Apple lộ diện với thiết kế dày dặn, giao diện tối ưu như iPad, tích hợp cảm biến Touch ID và có giá khởi điểm khoảng 53,3 triệu đồng.

Theo tiết lộ từ chuyên gia Mark Gurman của tờ Bloomberg, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đã bắt đầu được gửi tới một số người dùng bên ngoài để tiến hành thử nghiệm thực tế. Những phản hồi ban đầu cho thấy thiết bị sở hữu thiết kế gập độc đáo, tích hợp giao diện tối ưu tương tự máy tính bảng nhưng cũng đi kèm một số sự đánh đổi nhất định về phần cứng.

Thiết kế bản lề chắc chắn và trải nghiệm hiển thị dạng iPad

Về mặt công thái học, thiết bị có độ dày tương đối lớn khi ở trạng thái gập lại, tuy nhiên kích thước tổng thể vẫn đảm bảo sự vừa vặn để người dùng dễ dàng bỏ túi. Điểm sáng lớn trong kỹ thuật chế tạo của Apple nằm ở cơ chế bản lề, được các nguồn tin trải nghiệm đánh giá rất chắc chắn và vận hành mượt mà.

Ảnh minh họa.

Khi mở rộng hoàn toàn, mẫu iPhone này cung cấp một không gian hiển thị rộng lớn. Apple đã tối ưu hóa hệ điều hành với giao diện tương tự như trên iPad, giúp chuyển đổi linh hoạt từ một chiếc smartphone nhỏ gọn thành một máy tính bảng thực thụ phục vụ công việc và giải trí.

Sự đánh đổi về phần cứng: Bỏ camera telephoto và chuyển sang Touch ID

Để tối ưu hóa không gian bên trong cấu trúc gập phức tạp, Apple đã đưa ra một số quyết định điều chỉnh kỹ thuật đáng chú ý. Cụ thể, thiết bị đã bị lược bỏ ống kính telephoto, đồng nghĩa với việc máy sẽ không hỗ trợ tính năng zoom quang học. Dẫu vậy, hệ thống quang học cơ bản còn lại vẫn mang đến chất lượng chụp ảnh tốt.

Bên cạnh camera, phương thức bảo mật sinh trắc học cũng ghi nhận sự thay đổi lớn khi Apple chuyển sang dùng cảm biến Touch ID thay vì duy trì Face ID truyền thống như trên các dòng iPhone cao cấp gần đây.

Hạng mục Thông tin rò rỉ Cơ chế gập Bản lề chắc chắn, mở rộng thành không gian hiển thị lớn Giao diện phần mềm Tối ưu tương tự iPad Bảo mật Touch ID (thay cho Face ID) Hệ thống camera Không có camera telephoto (không hỗ trợ zoom quang) Giá khởi điểm dự kiến 2.000 USD (khoảng 53,3 triệu đồng)

Định vị sản phẩm biểu tượng với mức giá 2.000 USD

Mẫu iPhone màn hình gập dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 2.000 USD (tương đương khoảng 53,3 triệu đồng). Mức giá đắt đỏ kết hợp với việc cắt giảm một số trang bị phần cứng cao cấp có thể tạo ra rào cản lớn đối với phần đông người tiêu dùng.

Tuy nhiên, mục tiêu của Apple với thiết bị này không hướng đến việc tối ưu hóa doanh số đại trà. Mẫu máy được định vị như một "sản phẩm hào quang" (halo product), đóng vai trò khẳng định vị thế thương hiệu công nghệ, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và trực tiếp dẫn dắt xu hướng trong thị trường smartphone màn hình gập.