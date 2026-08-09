Khám phá kỹ thuật Xiaomi MIX Fold 5: Chip tự làm Xring O3, camera 200MP và pin 6.000 mAh Xiaomi MIX Fold 5 gây chú ý khi chuyển sang vi xử lý tự phát triển Xring O3, kết hợp màn hình gập bo cong, camera 200MP và hệ điều hành HyperOS 4 tối ưu.

Xiaomi MIX Fold 5 là mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp tiếp theo của Xiaomi, gây chú ý mạnh mẽ nhờ bước chuyển mình chiến lược về cấu hình và thiết kế. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào dòng vi xử lý Snapdragon của Qualcomm, thiết bị mang mã hiệu 2608BPX34C được dự đoán sẽ chuyển sang sử dụng chipset tự phát triển mang tên Xring O3, kết hợp cùng hệ thống camera 200 megapixel và viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh.

Xiaomi MIX 5 vừa lộ nhiều thông tin mới

Bước đi chiến lược: Tự chủ phần cứng với chipset Xring O3

Thông tin rò rỉ quan trọng nhất trên Xiaomi MIX Fold 5 là việc hãng tạm chia tay Qualcomm để đưa vi xử lý tự phát triển Xring O3 lên dòng thiết bị gập flagship. Việc tự thiết kế bộ vi xử lý giúp Xiaomi chủ động tối ưu hóa kiến trúc phần cứng theo nhu cầu riêng của màn hình gập.

Xiaom MIX 5 có thể dùng chip do Xiaomi phát triển

Bên cạnh đó, việc làm chủ chip xử lý cho phép tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm, từ đó cải thiện hiệu suất tiêu thụ điện năng và quản lý nhiệt độ – vốn là bài toán hóc chuẩn trên các dòng smartphone gập mỏng nhẹ.

Tối ưu không gian hiển thị với ngôn ngữ thiết kế bo cong

Hình ảnh rò rỉ tấm nền màn hình trong của thiết bị cho thấy Xiaomi đã điều chỉnh triết lý thiết kế. Thay vì các đường góc vuông sắc sảo như dòng tiền nhiệm, MIX Fold 5 sở hữu các góc bo tròn mềm mại hơn đáng kể.

Mẫu điện thoại Xiaomi MIX mới sẽ có thiết kế bo cong mềm mại

Sự thay đổi này giúp mở rộng diện tích hiển thị thực tế trên tấm nền kích thước từ 7.5 đến 7.6 inch, đồng thời đem lại cảm giác cầm nắm tự nhiên, giảm áp lực lên lòng bàn tay khi sử dụng trong thời gian dài. Công nghệ bản lề thế hệ mới cũng giúp tối ưu hóa bề mặt, giảm thiểu tối đa nếp gấp màn hình.

Thông số kỹ thuật: Camera 200MP và viên pin 6.000 mAh

Về khả năng quang học, Xiaomi MIX Fold 5 được nâng cấp cảm biến chính lên độ phân giải 200 megapixel. Điều này giúp thiết bị ghi lại các bức ảnh có độ chi tiết cao, đáp ứng tốt nhu cầu thu phóng kỹ thuật số và xử lý hình ảnh phức tạp.

Ngoài ra, viên pin dung lượng 6.000 mAh kết hợp công nghệ sạc không dây giúp duy trì thời lượng hoạt động bền bỉ, giải quyết dứt điểm rào cản pin yếu thường gặp trên các dòng máy gập.

Hệ điều hành HyperOS 4: Nâng cấp thuật toán xử lý ngầm

Xiaomi MIX 5 sẽ chạy trên giao diện người dùng HyperOS 4

Song hành cùng phần cứng mới, giao diện HyperOS 4 mang đến ngôn ngữ thiết kế kính lỏng (liquid glass) và hiệu ứng giả kính dịu nhẹ (soft-light glass). Về mặt vận hành, nhân hệ điều hành được bổ sung thuật toán tính toán tải trọng và cơ chế tải trước bộ nhớ, giúp khả năng đa nhiệm và các tác vụ chạy ngầm đạt độ mượt mà cao.