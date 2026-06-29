Khám phá nội thất củ sạc Anker GaN: Nghệ thuật sắp đặt linh kiện siêu đặc và rào cản sửa chữa Màn tháo tung củ sạc Anker GaN của YouTuber Zerobrain hé lộ cấu trúc bo mạch phức tạp với mật độ linh kiện cực cao, đồng thời giải mã lý do các thiết bị sạc hiện đại gần như không thể can thiệp kỹ thuật khi hỏng hóc.

YouTuber Zerobrain vừa thực hiện một màn tháo tung (teardown) mang tính "xâm nhập tối đa" vào một củ sạc GaN đến từ thương hiệu Anker. Quá trình này không chỉ nhằm tìm kiếm nguyên nhân gây hỏng hóc mà còn mang đến cái nhìn hiếm hoi về thế giới linh kiện siêu nhỏ được sắp xếp tinh vi bên trong các thiết bị sạc hiện đại.

Zerobrain truy cập vào bo mạch bên trong thiết bị

Thách thức từ mật độ linh kiện siêu dày đặc

Củ sạc được Zerobrain phân tích là một thiết bị GaN điển hình, sở hữu hai cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery và một cổng USB-A. Công nghệ GaN (Gallium Nitride) từ lâu đã nổi tiếng với khả năng cho phép các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước bộ sạc đáng kể so với silicon truyền thống, nhưng đổi lại, chúng thường sinh nhiệt lượng lớn trong một không gian hạn hẹp.

Khi mở lớp vỏ ngoài, Zerobrain ghi nhận một thực tế: bên trong củ sạc được lấp đầy đến tận cùng. Mật độ linh kiện cao đến mức gần như không còn khoảng trống. Đây là đặc điểm chung của các dòng sạc cao cấp hiện nay, nơi mỗi milimet vuông bo mạch đều được tận dụng tối đa để duy trì kích thước nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo công suất đầu ra lớn.

Tiêu chuẩn an toàn và bài toán sửa chữa

Một điểm đáng chú ý trong cấu trúc của Anker là việc sử dụng lượng lớn keo cố định các thành phần bên trong. Zerobrain nhận định rằng Anker đã thực hiện rất tốt bài toán thiết kế an toàn. Lớp keo này đóng vai trò quan trọng trong việc chống rung động, đảm bảo rằng các linh kiện không bị lỏng lẻo hay dịch chuyển trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển.

Về mặt kỹ thuật, việc cố định chắc chắn này là bắt buộc để ngăn chặn các sự cố chập điện nghiêm trọng. Điện áp lưới (mains voltage) tuyệt đối không được phép tiếp xúc với điện áp USB thấp hơn chỉ vì một linh kiện bị tuột ra. Tuy nhiên, chính sự kiên cố này lại trở thành rào cản lớn nhất cho việc bảo trì. Zerobrain thừa nhận rằng việc sửa chữa các thiết bị này là cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi đối với người dùng phổ thông, do các thành phần được gắn chặt và bọc kín trong keo.

Phân tích bo mạch và niên đại sản xuất

Trong đoạn video kéo dài khoảng 20 phút, YouTuber này đã phơi bày được phần lớn bảng mạch của thiết bị. Mặc dù củ sạc này thuộc dòng thiết kế cũ với bo mạch ghi ngày sản xuất từ tháng 9/2023, nhưng cấu trúc của nó vẫn phản ánh đúng trình độ gia công hiện nay. Cần lưu ý rằng từ thời điểm phát triển bo mạch đến khi sản phẩm thực tế lên kệ thường có một khoảng trễ nhất định để kiểm thử và phân phối.

Mặc dù Zerobrain không thể xác định chính xác 100% linh kiện nào đã gây ra lỗi khiến củ sạc ngừng hoạt động, nhưng những hình ảnh cận cảnh đã cung cấp dữ liệu quý giá về cách một bộ sạc hiện đại được lắp ráp. Việc quan sát cách các tụ điện, biến áp và chip điều khiển GaN được nhồi nhét vào một không gian nhỏ bé giúp người dùng hiểu rõ hơn về giá trị công nghệ đằng sau mức giá của các phụ kiện cao cấp.

Khuyến cáo an toàn

Cần nhấn mạnh rằng việc tháo dỡ các thiết bị sạc là hành động cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả khi đã ngắt kết nối với nguồn điện, các tụ điện bên trong vẫn có thể tích trữ điện áp dư ở mức nguy hiểm cho tính mạng. Người dùng tuyệt đối không nên tự ý thực hiện các thao tác can thiệp vào phần cứng như trong video của Zerobrain.