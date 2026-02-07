Du lịch Khám phá quê hương, kết nối yêu thương Không chỉ là một chương trình kích cầu du lịch nội địa, “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương” còn được kỳ vọng trở thành cầu nối để người dân hiểu hơn về vùng đất mình đang sống, thêm gắn bó với quê hương và cùng chung tay phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững.

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Kích cầu du lịch nội tỉnh

Hưởng ứng chủ trương kích cầu du lịch nội địa năm 2026 và tăng cường liên kết phát triển du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh vừa phát động chương trình Kích cầu du lịch nội tỉnh năm 2026 với chủ đề “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương”.

Chương trình được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy thị trường khách nội tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có. Đồng thời tạo điều kiện để người dân trong tỉnh trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc sắc, khám phá những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người ở các vùng miền trong tỉnh.

Khác với những chiến dịch hướng đến du khách ngoài tỉnh, chương trình lần này tập trung vào chính người dân Lâm Đồng - những “du khách tại chỗ” giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Đây vừa là cách kích cầu du lịch nội tỉnh, vừa từng bước hình thành thói quen khám phá, trải nghiệm các vùng du lịch trong tỉnh đối với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, chương trình được triển khai từ tháng 6 đến hết năm 2026. Chương trình không chỉ nhằm gia tăng lượng khách mà còn tạo nguồn khách nội tỉnh ổn định, bền vững cho doanh nghiệp du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2026 toàn tỉnh đón và phục vụ trên 25 triệu lượt khách.

Theo ông Vũ, chương trình còn góp phần kết nối cộng đồng, giúp người dân hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và những giá trị đặc trưng của từng vùng miền. Qua mỗi chuyến đi, người dân thêm yêu quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên, môi trường và bản sắc văn hóa địa phương.

Để chương trình đạt hiệu quả, trung tâm kêu gọi Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi, điểm du lịch và các đơn vị cung ứng dịch vụ đồng hành, hưởng ứng.

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Liên kết 3 vùng, tạo sức bật mới

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là định hướng tăng cường kết nối giữa 3 khu vực trọng điểm của tỉnh gồm: phía Đông Nam, khu vực trung tâm và phía Tây. Việc liên kết này không chỉ mở rộng không gian du lịch mà còn tạo nên những tour, tuyến liên vùng đa dạng, giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm.

Đặc biệt, việc kết nối các giá trị của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với không gian văn hóa bản địa của tỉnh mới sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến khích triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: “Tháng vàng du lịch nội tỉnh”, “Mỗi gia đình một chuyến du lịch quê hương” và các gói giảm giá dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Qua đó tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ du lịch và thúc đẩy du lịch nội tỉnh.

Bên cạnh các ưu đãi, chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp cam kết niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không tăng giá bất hợp lý và xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn, văn minh. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một “đại sứ du lịch”, cùng quảng bá và góp phần phát triển du lịch quê hương.

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Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho biết, thông qua việc trải nghiệm, chia sẻ và giới thiệu các điểm đến, mỗi người dân sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Với sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp, chương trình “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương” được kỳ vọng trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần kích cầu du lịch, tăng cường liên kết giữa các địa phương và xây dựng hình ảnh Lâm Đồng mới là điểm đến hấp dẫn từ chính nội lực địa phương.