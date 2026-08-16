Khám phá smartphone concept iQOO X: Pin thể rắn 15,000mAh và chip Snapdragon vượt thời đại vivo vừa giới thiệu mẫu điện thoại concept iQOO X sở hữu viên pin thể rắn 15,000mAh, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro và hệ thống camera 200MP đột phá.

Thương hiệu vivo vừa thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi trình diễn nội bộ mẫu smartphone concept mang tên iQOO X. Thiết bị sở hữu tập hợp những thông số kỹ thuật đột phá vượt xa các tiêu chuẩn thương mại hiện tại, bao gồm vi xử lý Snapdragon thế hệ tương lai và viên pin thể rắn dung lượng siêu lớn.

iQOO X ra mắt với cấu hình cực khủng

Kiến trúc hiệu năng vượt thời đại với chip Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên iQOO X nằm ở bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro. Việc đưa thông số này vào mẫu concept giúp vivo thể hiện tầm nhìn dài hạn, vượt trước vài thế hệ so với các dòng chip thương mại hiện hành.

Bên cạnh vi xử lý chính, vivo tích hợp thêm chip phụ trợ QX do hãng tự nghiên cứu và phát triển. Chip QX đóng vai trò tối ưu hóa hiệu năng đồ họa, xử lý tác vụ thể thao điện tử và duy trì độ ổn định khung hình khi vận hành các tựa game nặng.

Công nghệ pin thể rắn 15,000mAh và màn hình siêu mượt 240Hz

iQOO X áp dụng giải pháp lưu trữ năng lượng mới với viên pin thể rắn "Pin Băng Xanh" đạt dung lượng 15,000mAh. Đây là bước tiến quan trọng so với công nghệ pin Lithium-ion truyền thống, giúp gia tăng mật độ năng lượng đáng kể trong một thiết bị di động.

iQOO X sẽ có pin cực khủng

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình LTPO 7 inch thiết kế siêu tràn viền, độ phân giải 2K+ cùng tần số quét 240Hz. Màn hình này hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng 4,800Hz và tính năng làm mới phân vùng động bằng AI để giảm tối đa độ trễ phản hồi. Cảm biến vân tay siêu âm cũng được tích hợp bên dưới, bao phủ khoảng 50% diện tích nửa dưới màn hình.

Hệ thống camera siêu phân giải 200MP

Khả năng quang học của iQOO X được đầu tư với hệ thống cảm biến độ phân giải cao. Cụ thể, thiết bị sử dụng cảm biến chính Sony 200MP, kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng Samsung 200MP và camera góc siêu rộng Samsung 50MP, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh và thu phóng chi tiết.

Thông số kỹ thuật và các phiên bản giá bán

Dù là thiết bị concept, vivo vẫn sản xuất các nguyên mẫu vật lý với hai tùy chọn màu sắc đen và trắng, đồng thời đưa ra mức giá dự kiến cho từng phiên bản cấu hình:

Phiên bản bộ nhớ Giá bán (Nhân dân tệ) Giá quy đổi tương đương (VND) 12GB RAM + 512GB ROM 6,999 CNY Khoảng 27.18 triệu đồng 16GB RAM + 512GB ROM 7,399 CNY Khoảng 28.74 triệu đồng 16GB RAM + 1TB ROM 7,799 CNY Khoảng 30.28 triệu đồng 24GB RAM + 1TB ROM 8,599 CNY Gần 33.39 triệu đồng

Giá bán của iQOO X

Nhìn chung, iQOO X đóng vai trò là sản phẩm thử nghiệm nhằm định hình hướng đi công nghệ cho các dòng smartphone cao cấp của vivo trong tương lai.