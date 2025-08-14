Thời sự Lâm Đồng Khẩn trương lên kế hoạch khánh thành, khởi động các dự án chào mừng Quốc khánh Sáng 14/8, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi họp, đánh giá toàn diện tiến độ thực hiện và đề ra kế hoạch chi tiết cho chuỗi sự kiện khởi động, khởi công và khánh thành các dự án, công trình trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, cùng đại diện các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư dự án nhằm phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình triển khai chuỗi các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã được tỉnh đăng ký với Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tiến độ và đề xuất kế hoạch triển khai khởi công, khánh thành một số dự án quan trọng

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai và chuẩn bị khởi công một số dự án quan trọng và kiến nghị UBND tỉnh tổ chức lễ khởi động cho dự án: Khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tổ chức lễ động thổ cho dự án Khu Nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II; tổ chức lễ khánh thành cho 2 dự án: Dự án đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh (cũ).

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng báo cáo kế hoạch truyền hình trực tiếp sự kiện khánh thành Dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2)

Các bên đã thảo luận, thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các buổi lễ khởi động, khởi công và khánh thành, đảm bảo tính trang trọng, quy mô và hiệu quả lan tỏa, đồng bộ với các chương trình tổ chức của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến độ của các công trình và tổ chức lễ trang trọng, an toàn.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác bảo tiến độ khởi công, khởi động, khánh thành dự án; đảm bảo vệ sinh môi trường đến an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện quan trọng này.

Đại diện các sở, ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh dự buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông để tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện khánh thành Dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) và thông tin sâu rộng về các dự án khởi động, gắn bảng công trình tại một số địa phương, nhằm lan tỏa tinh thần phấn khởi trong cộng đồng nhân dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.