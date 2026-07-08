Thời sự Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ Ka Pét Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ Ka Pét.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nghe chủ đầu tư và các sở, ngành báo cáo, đề xuất một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ Dự án hồ chứa nước Ka Pét

Chiều 7/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Dự án hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh; nghe báo cáo tình hình triển khai và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư), dự án đang được tập trung thi công với tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 69,8%.

Đến nay, dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 47 gói thầu, trong đó hoàn thành 42 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn và đang triển khai 4 gói thầu.

2 gói thầu xây lắp chính đang được tập trung thi công, gồm: gói thầu số 25 xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp; gói thầu số 29 xây lắp toàn bộ công trình (trừ hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phần đầu mối).

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực thi công hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Từ đầu năm đến nay, dự án đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch vốn và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm trước ngày 31/12/2026.

Dự án hồ chứa nước Ka Pét là công trình quan trọng quốc gia, có dung tích toàn bộ 51,21 triệu m³, bao gồm: hệ thống kênh và các công trình phụ trợ; tổng mức đầu tư 874,082 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 697,73 ha. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028.

Khu vực thi công vai đập hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Ngọc Đông cho biết, các gói thầu đang được triển khai khẩn trương; lũy kế từ khi thực hiện dự án đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 77,78%. Theo kế hoạch, Dự án hồ chứa nước Ka Pét sẽ chặn dòng, tích nước vào đợt lũ tiểu mãn giữa năm 2027.

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hồ chứa nước Ka Pét sẽ giải căn bản bài toán thiếu nước vào mùa khô cho người dân xã Hàm Thạnh và các địa phương lân cận; đồng thời, đóng vai trò phòng chống lũ, cải tạo môi trường cho khu vực hạ du.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tiến độ thi công tại Gói thầu số 29, Dự án hồ chứa nước Ka Pét, xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng

Qua kiểm tra thực tế công trường và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 2, khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.