Thời sự Khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 Kiểm tra tình trạng sạt lở Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra tình trạng sạt lở Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4)

Sáng 21/8, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới kiểm tra tình trạng sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4).

Tình trạng sạt lở khu A, đất, cát đã tràn xuống mép nhà dân

Thời gian qua, do thời tiết mưa nhiều, nền đất yếu nên tình trạng sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ vẫn tiếp diễn.

Trong đó, khu A, phía sau nhà của các hộ dân (từ vị trí A1 - A20), bị sụt lún bờ taluy dương, chiều dài khoảng 500 m, rộng 50 m, đe dọa nhiều hộ dân đang sinh sống.

Một số căn nhà bị hở hàm ếch phía dưới nền

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên nhận định, tình trạng sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong cao điểm mùa mưa.

Trước mắt, địa phương cần chủ động phương án ứng phó, phân công lực lượng thường xuyên túc trực, theo dõi diễn biến tại các điểm có nguy cơ sạt lở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn khi tình hình diễn biến bất thường.

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án gia cố tổng thể, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho toàn khu tái định cư

Về lâu dài, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu khảo sát, đánh giá toàn diện điều kiện địa hình, địa chất trong khu vực dự án để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý căn cơ.

Trong đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá địa chất công trình, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất phương án gia cố tổng thể, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài cho toàn khu tái định cư.

Tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp tại Khu tái định cư Đừng K’Nớ 5

“ Đối với các vị trí mái taluy cao, địa phương cần nghiên cứu phương án làm kè đá, gia cố chân taluy; đồng thời bố trí hệ thống rãnh thu, thoát nước phía trên nhằm hạn chế nước thấm và dòng chảy gây xói lở. Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra tại một số vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở trên Tỉnh lộ 722

Song song với các giải pháp công trình, đồng chí Lê Trọng Yên đề nghị trồng cỏ, cây xanh tại những khu vực phù hợp có độ dốc lớn để tăng độ che phủ, giữ đất, góp phần hạn chế nguy cơ sạt trượt và từng bước ổn định địa hình khu vực.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kiểm tra một số vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở trên Tỉnh lộ 722, đoạn qua xã Đam Rông 3 và 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn tuyến, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ sạt trượt, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Trên cơ sở đó, chủ động triển khai các biện pháp xử lý, đồng thời thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn. Các đơn vị liên quan cũng cần tăng cường theo dõi, bố trí lực lượng tại những khu vực xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.