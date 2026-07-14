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    Khẩn trương xử lý sự cố xe bồn chở axit bị lật tại xã Trường Xuân

    Dương Phong 14/07/2026 15:01

    Ngày 14/7, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý việc xe tải chở hóa chất bị lật, khiến axit HCl phát tán ra môi trường.

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    Hiện trường vụ lật xe tải khiến một lượng lớn axit phát tán ra môi trường

    Theo thông tin ban đầu, đêm 13/7, anh Ph. Đ. Phi (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải chở bồn axit, mang biển kiểm soát 51D-991.03, lưu thông theo hướng từ TP Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk.

    Khi đi đến Km1875+200 (thuộc thôn 3, xã Trường Xuân), phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều, va vào thành cầu rồi lật nghiêng. Phần đầu xe mắc trên thành cầu, trong khi bồn axit rơi xuống suối.

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    Lãnh đạo UBND xã Trường Xuân kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc

    Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn khoảng 5 m³ hóa chất axit HCl nồng độ 20%. Sau khi bồn chứa rơi xuống suối, hóa chất phản ứng với nước, bốc khói và phát tán ra môi trường.

    Qua kiểm tra thực tế, khu vực xung quanh nơi bồn chứa rơi xuống cây cỏ bị cháy. Theo đánh giá sơ bộ, lượng hóa chất đã theo dòng suối lan rộng khoảng 5 km.

    UBND xã Trường Xuân khuyến cáo các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối tuyệt đối không sử dụng nguồn nước từ dòng suối cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Đồng thời, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng nguồn nước hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi, cây trồng liên quan đến nguồn nước, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Axit clohydric (HCl) khi phát tán ra môi trường có thể gây ô nhiễm không khí, làm axit hóa đất và nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

    Hơi HCl gây kích ứng mắt, da và đường hô hấp, nồng độ cao có thể gây bỏng hóa chất, tổn thương phổi và đe dọa sức khỏe con người.

    Dương Phong Dương Phong

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        Khẩn trương xử lý sự cố xe bồn chở axit bị lật tại xã Trường Xuân
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