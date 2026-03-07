Thể thao 360 Khẳng định sức mạnh Sau vòng đấu bảng không thật sự thuyết phục, Tây Ban Nha đã có màn trình diễn tuyệt vời trước đội tuyển Áo ở vòng 1/16. Yamal và các đồng đội đã khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu khi đè bẹp tuyển Áo với tỉ số 3-0.

Tây Ban Nha đến với giải đấu lớn nhất hành tinh tổ chức tại Bắc Mỹ với tư cách nhà đương kim vô địch châu Âu và là đội tuyển đứng thứ 2 trên BXH FIFA, chỉ sau Argentina. Tuy nhiên, sau vòng bảng, màn thể hiện của Tây Ban Nha không thể so sánh với đội tuyển Pháp, đội tuyển khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận. Trong danh sách ứng cử viên cho chức vô địch World Cup, từ vị trí số 1, Tây Ban Nha đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau Pháp và Argentina. Dù vậy, với dàn cầu thủ trẻ tài năng kết hợp những ngôi sao hàng đầu thế giới ở mọi vị trí và lối chơi biến hóa ở mọi vị trí trên sân, ngôi sao tuổi teen của Tây Ban Nha - Lamine Yamal tự tin khẳng định Tây Ban Nha là đội tuyển mạnh nhất thế giới vào thời điểm này. Theo ngôi sao của Barca, Pháp không mạnh bằng Tây Ban Nha bởi Les Bleus chưa thể đánh bại La Roja trong 2 năm qua. "Pháp không thắng nổi chúng tôi kể từ VCK EURO 2024, vì vậy họ không mạnh hơn chúng tôi vào thời điểm này. Pháp đang ở đẳng cấp rất cao, có thể trạng tốt và sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi không cho rằng họ vượt trội hơn bất kì đội tuyển nào khác. Theo tôi, không có đội nào mạnh hơn Tây Ban Nha” - Yamal tuyên bố. Và rạng sáng ngày 3/7, Tây Ban Nha đã phần nào chứng minh những tuyên bố của Yamal là có cơ sở khi vùi dập tuyển Áo với 3 bàn không gỡ ở vòng 1/16.

Bên kia chiến tuyến, với bàn gỡ hòa 3-3 vào lưới Algeria, trong những giây cuối cùng của trận đấu, Áo trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup tránh được thất bại sau khi bị dẫn bàn trong thời gian bù giờ hiệp 2, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng J nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Algeria. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1954, Áo vượt qua vòng bảng World Cup. Ở giải đấu năm đó, họ giành hạng ba chung cuộc. Sau khi vượt qua vòng bảng, mục tiêu tiếp theo của Áo là lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup sau 72 năm. Tuy nhiên chỉ trong vòng 5 ngày sau trận hòa Algeria 3-3, HLV Rangnick rất khó có thể khắc phục những vấn đề mang tính hệ thống nơi hàng phòng ngự. Do vậy tham vọng của thầy trò Rangnick bị đặt dấu hỏi lớn khi phải đối đầu với Tây Ban Nha có nhiều ngôi sao tấn công nguy hiểm, tiêu biểu là Lamine Yamal. Trước một đối thủ có sức mạnh khủng khiếp như Tây Ban Nha, đội bóng của Rangnick cần thi đấu với hơn 200% khả năng, cùng với những hy vọng vào thần may mắn, mới có thể cản bước Tây Ban Nha, đội bóng đang khát khao giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 2010. Tuy nhiên, trong một ngày đội bóng xứ sở đấu bò có màn trình diễn thăng hoa, đội tuyển Áo hoàn toàn bất lực và nhận thất bại nặng nề.

Trở lại trận đấu, Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục đặt khung thành Áo vào trạng thái báo động sau tiếng còi khai cuộc. Và tới phút 36, cú căng ngang của Cucurella tạo điều kiện cho Oyarzabal dứt điểm cận thành mở tỉ số. Tỉ số đáng ra là 2-0 cho Tây Ban Nha ngay trước giờ nghỉ hiệp 1, nếu như cú sút phạt của Baena không trúng xà ngang cùng pha đá bồi của Yamal không bị thủ môn cản phá ở phút 45+2. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, và tới phút 66, Pedro Porro đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Baena nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 89, Cucurella tung đường chuyền dọn cỗ cho Oyarzabal hạ gục thủ môn Schlager trong pha đối mặt ấn định tỉ số 3-0 cho Tây Ban Nha. Giành chiến thắng đậm đà trước tuyển Áo, Tây Ban Nha gửi thông điệp đanh thép đến mọi đối thủ trên hành trình chinh phục Cúp Vàng World Cup năm nay.