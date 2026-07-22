Khánh Hòa đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng xây dựng đường Vành đai 3 kết nối sân bay Cam Ranh Dự án Vành đai 3 dài hơn 5,2km nối đại lộ Nguyễn Tất Thành và Võ Nguyên Giáp, đóng vai trò trục huyết mạch phía Nam, thúc đẩy liên kết với sân bay quốc tế Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3, một công trình hạ tầng trọng điểm nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp với ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Quy mô kỹ thuật và lộ trình tuyến đường Vành đai 3

Theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, đường Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 5,22km. Điểm đầu của tuyến đường kết nối trực tiếp với đại lộ Nguyễn Tất Thành, trong khi điểm cuối giao cắt với đại lộ Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường chạy xuyên qua địa bàn phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa.

Vị trí triển khai dự án. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Đây là công trình giao thông cấp I, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị hiện đại. Vận tốc thiết kế trung bình đạt 60km/h, một số đoạn đặc thù sẽ duy trì tốc độ 50km/h để đảm bảo an toàn. Mặt đường sử dụng vật liệu tiêu chuẩn cấp cao A1, đi kèm hệ thống tổ chức giao thông, chiếu sáng và thoát nước đồng bộ theo quy chuẩn mới nhất.

Phân bổ vốn và cơ chế quản lý dự án

Dự án được chia thành hai hợp phần tách biệt để tối ưu hóa công tác quản lý và triển khai:

Hợp phần xây lắp: Có tổng vốn đầu tư khoảng 1.667,6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đơn vị này có trách nhiệm rà soát, tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.

Có tổng vốn đầu tư khoảng 1.667,6 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Đơn vị này có trách nhiệm rà soát, tối ưu hóa các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả. Hợp phần giải phóng mặt bằng: Có tổng vốn hơn 572,7 tỷ đồng, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thực hiện. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư được yêu cầu triển khai quyết liệt để đảm bảo tiến độ thi công đồng bộ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết và báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ giải ngân vốn.

Hướng tuyến dự án. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tầm nhìn chiến lược và tác động kinh tế - xã hội

Việc đầu tư đường Vành đai 3 không chỉ đơn thuần là mở rộng hạ tầng giao thông mà còn mang tính chiến lược trong quy hoạch đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu đô thị hiện hữu với những vùng phát triển mới phía Nam. Đặc biệt, công trình giúp giảm tải áp lực giao thông cho các cửa ngõ hiện tại, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Về mặt kinh tế, dự án mở ra dư địa lớn để phát triển các khu dân cư, trung tâm dịch vụ và đô thị vệ tinh dọc tuyến. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh Khánh Hòa trong việc phân bổ lại dân cư, giảm áp lực lên khu vực trung tâm cũ và tăng cường khả năng thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế biển.

Hiện nay, sau các đợt sắp xếp địa giới hành chính, Khánh Hòa là tỉnh sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với diện tích hơn 8.555km² và dân số trên 2,24 triệu người. Những dự án hạ tầng như Vành đai 3 được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan có thẩm quyền.