Khánh Hòa triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD Khánh Hòa triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao gần 192km từ năm 2026-2028, dự kiến bố trí 31 khu tái định cư với 1.744 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn chạy qua địa bàn tỉnh. Đây là dự án hạ tầng quy mô quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ USD, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024.

Quy mô đoạn tuyến và phương án tái định cư tại Khánh Hòa

Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua tỉnh Khánh Hòa có chiều dài gần 192km thuộc tổng chiều dài 1.541km của toàn tuyến (điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, TP.HCM). Trên địa bàn tỉnh, dự kiến bố trí 3 nhà ga gồm 2 ga hành khách tại Diên Khánh và Tháp Chàm, cùng 1 ga hàng hóa tại Ninh Hòa để phục vụ việc kết nối, trung chuyển hàng hóa với Khu Kinh tế Vân Phong.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, địa phương kế hoạch triển khai 31 khu tái định cư với tổng diện tích 99,25ha, cung cấp khoảng 2.217 lô đất. Trong đó bao gồm 13 khu tái định cư hiện hữu và 18 khu xây dựng mới hoặc mở rộng. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư này ước tính hơn 1.744 tỷ đồng.

Lộ trình giải phóng mặt bằng giai đoạn 2026-2028

Công tác giải phóng mặt bằng dự án được phân chia thành hai hợp phần chính: giải phóng mặt bằng tuyến chính và xây dựng hạ tầng các khu tái định cư nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tránh phát sinh chậm trễ thi công do chưa chuẩn bị kịp quỹ đất ở mới cho người dân.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các ban quản lý dự án của tỉnh sẽ triển khai theo lộ trình từ năm 2026-2028 trên cơ sở hồ sơ thiết kế và mốc giải phóng mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền bàn giao.

Tuyến đường sắt tốc độ Bắc - Nam qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh minh họa

Lộ trình thực hiện cụ thể được phân bổ theo các mốc thời gian chi tiết:

Giai đoạn 2026 - 2027: Tập trung hoàn thành công tác kiểm đếm, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên toàn phạm vi tuyến qua tỉnh; đồng thời lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Tập trung hoàn thành công tác kiểm đếm, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên toàn phạm vi tuyến qua tỉnh; đồng thời lập phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng. Giai đoạn 2027 - 2028: Thực hiện chi trả tiền bồi thường, thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông, cấp thoát nước) và bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến. Tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính trước quý IV/2028.

Đối với các khu tái định cư, tỉnh ưu tiên triển khai bồi thường và khởi công xây dựng ngay trong năm 2026, đảm bảo hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trước khi tiến hành thu hồi đất của các hộ dân thuộc diện di dời.

Phân công trách nhiệm và định hướng quản lý quỹ đất

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp cùng các địa phương và Bộ Xây dựng để hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về chính sách đất đai, cơ chế bồi thường và tham mưu tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn.

Bên cạnh mục tiêu đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ, kế hoạch còn hướng tới việc khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực phụ cận các ga đường sắt theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đồng thời bảo đảm sử dụng vốn tiết kiệm, công khai và minh bạch.

Lưu ý: Tiến độ thực hiện và phương án bồi thường, tái định cư có thể thay đổi tùy thuộc vào điều chỉnh quy hoạch chi tiết và việc bàn giao mốc giới thực tế từ các cơ quan thẩm quyền.