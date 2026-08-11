Kinh tế Khánh thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết Sáng 11/8, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành tại Km 205+902, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức khánh thành. Dự lễ có đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, chính quyền địa phương, cùng các đối tác, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đại diện Liên danh đầu tư TTC Châu Thành.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành tại Km 205+902, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Được đầu tư bởi Liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành có tổng quy mô hơn 13 ha, gồm hai khu dịch vụ bố trí ở hai bên tuyến cao tốc, phục vụ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc.

Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành tại Km 205+902, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhìn từ trên cao

Được quy hoạch theo mô hình tổ hợp dịch vụ khép kín, trạm dừng nghỉ tích hợp khu thương mại - ẩm thực, bãi đỗ xe, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, bảo dưỡng - sửa chữa phương tiện, cứu hộ cứu nạn, khu rửa xe và các dịch vụ phụ trợ. Khu dịch vụ trung tâm có nhà hàng rộng khoảng 2.000 m2 cùng 39 gian hàng thương mại - dịch vụ. Sau quá trình đầu tư, xây dựng và hoàn thiện, công trình đã được đưa vào khai thác từ tháng 4/2026.

Ông Huỳnh Tuấn Em, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Huỳnh Tuấn Em, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành, đại diện Liên danh đầu tư TTC Châu Thành, giá trị của một trạm dừng nghỉ không chỉ nằm ở quy mô công trình, mà còn ở chất lượng trải nghiệm mà nơi đây mang lại cho người sử dụng.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hoàn thành một công trình, mà là xây dựng được một điểm dừng khiến mỗi người khi ghé lại đều cảm nhận được sự an toàn, tiện nghi và sự trân trọng trong từng trải nghiệm”, ông Huỳnh Tuấn Em chia sẻ tại buổi lễ.

Sau thời gian đầu tư, xây dựng và hoàn thiện, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành đã được đưa vào khai thác, phục vụ người dân và du khách từ tháng 4/2026.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành phát biểu

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành cho rằng, việc tham gia đầu tư dự án là một phần trong định hướng đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.

“Tại Tập đoàn TTC và Liên danh TTC Châu Thành, chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển hệ sinh thái bền vững theo các tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị. Định hướng đó được cụ thể hóa tại dự án bằng hệ thống mái pin năng lượng mặt trời rộng gần 2.500 m2, hệ thống trạm sạc xe điện hiện đại công suất lớn đón đầu xu hướng giao thông xanh, cùng 17.000 m2 diện tích cây xanh cảnh quan. Chúng tôi cam kết vận hành trạm bằng công nghệ xử lý nước thải hiện đại, qua đó không chỉ bảo vệ môi trường địa phương mà còn góp phần vào mục tiêu chuyển dịch xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và hướng tới Net Zero của quốc gia”, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành tại Km 205+902, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhìn từ trên cao

Không chỉ đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành còn góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm. Từ giai đoạn xây dựng đến vận hành, dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động tại chỗ.

Ông Trần Đức Trung, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Trung, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư Liên danh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đánh giá Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ người tham gia giao thông. Đại diện cơ quan quản lý cũng kỳ vọng công trình sẽ được vận hành an toàn, chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả lâu dài.

Quang cảnh lễ khánh thành

Từ một điểm dừng trên tuyến cao tốc, TTC Châu Thành hướng đến trở thành một điểm kết nối, nơi người dân có thêm không gian nghỉ ngơi, du khách có thêm trải nghiệm thuận tiện, người lao động có thêm cơ hội việc làm và địa phương có thêm động lực phát triển thương mại - dịch vụ.