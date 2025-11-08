Thời sự Khảo sát các tuyến giao thông trên địa bàn Lâm Đồng Chiều 11/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 đã khảo sát thực tế các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát tuyến đèo Mimosa

Theo đó, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các tuyến đường vành đai dự kiến đầu tư từ Prenn đến Xuân Thọ, tuyến đèo Mimosa và Quốc lộ 20 qua phường Xuân Trường - Đà Lạt nhằm đánh giá hiện trạng, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đề xuất đầu tư các dự án giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi khảo sát, nắm tình hình thực tế trên toàn bộ các tuyến đường, đối với dự án xây dựng đường tránh từ chân đèo Prenn đến Xuân Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 xem xét kỹ lưỡng 3 phương án thiết kế, đánh giá toàn diện về kỹ thuật, quy hoạch, chi phí và hiệu quả.

Một đoạn tuyến đường vành đai dự kiến đầu tư từ Prenn đến Xuân Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao phương án 2A theo đề xuất lựa chọn của Ban. Dự án có chiều dài tuyến 10,2km (bao gồm cầu xoắn ốc 600m), điểm đầu tuyến kết nối nút giao cao tốc Liên Khương - Prenn và điểm cuối giao Quốc lộ 20.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát kỹ lại quy hoạch, phối hợp chặt chẽ để tìm được phương án tốt nhất, có giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án. Đồng thời, tính toán kỹ lưỡng các tác động đến đất rừng, bổ sung các giải pháp xanh, chống sạt trượt và tính lâu dài vào thiết kế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 nghiên cứu sơ đồ tuyến đường vành đai từ Prenn đến Xuân Thọ

Liên quan đến dự án cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc tại UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để lắng nghe ý kiến trao đổi và những đề xuất, kiến nghị.

Dự án cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20 có tổng mức đầu tư 441,09 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025, với chiều dài khoảng 10,4km và cải tạo 11 cầu trên Quốc lộ 20. Hiện nay, vẫn còn cầu Đại Nga đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất. Đồng thời, chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện thủ tục bồi thường, di dời cây.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc tại UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, lãnh đạo UBND phường cũng đã kiến nghị đầu tư mở rộng tuyến đường Quốc lộ 20 đoạn qua Trung tâm phường Xuân Trường - Đà Lạt và đề nghị bố trí vốn cho dự án xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng cây xanh Quốc lộ 20 đoạn qua trung tâm phường Xuân Trường - Đà Lạt và khu vực trung tâm Cầu Đất, Trạm Hành.

Một đoạn đường Quốc lộ 20, UBND phường đề xuất mở rộng nâng cấp

Tuyến đường UBND phường đề xuất mở rộng nâng cấp là khu vực trung tâm phường, tập trung nhiều dân cư sinh sống, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Chùa Linh Phước, ga Trại Mát... Mật độ xe lưu thông qua tuyến cao, đặc biệt vào giờ cao điểm, các dịp lễ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo đề xuất và một buổi thực địa khảo sát, đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: Quốc lộ 20 qua địa bàn tỉnh còn rất hạn chế về quy mô, cơ sở hạ tầng không đồng bộ. Quá trình đi khảo sát chiều nay mưa lớn, một số đoạn nước không thoát kịp gây ngập đường khá sâu, nước ở trên đổ xuống ta luy âm như thác rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và mất an toàn giao thông.

Tuyến đường này rất cần được quan tâm, đầu tư. Nếu đầu tư mở rộng được Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống thoát nước, tăng tính kết nối đô thị và tạo động lực phát triển, thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào khu vực này.

“ “Phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng là một khu vực trung tâm của Đà Lạt ngàn hoa mà qua chuyến khảo sát lần này chúng ta có thể thấy là ở đây vẫn không có gì: Không đèn, không cây xanh, thoát nước rất kém, rất đáng tiếc!” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án 1, Sở Xây dựng nghiên cứu khảo sát, tính toán quy mô phù hợp, tìm phương án có tính khả thi cao và hợp lý trong giai đoạn hiện nay… để đề xuất Sở Tài Chính cân đối vốn, bố trí vốn đầu tư trong thời gian tới.