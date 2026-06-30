Văn hóa - Giải trí Khảo sát khoanh vùng bảo vệ Di tích lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Đam Ngày 30/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức khảo sát, thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Đam, xã Thuận An.

Đoàn đi khảo sát tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Đam cũ

Tham gia đoàn còn có đại diện các sở, ngành, địa phương và ông Nguyễn Thanh Hiền, nguyên chiến sĩ Quân y Công an vũ trang Đắk Lắk (giai đoạn 1975 - 1989), hiện sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk, là nhân chứng lịch sử.

Đoàn đã khảo sát thực địa tại thôn Đắk Thủy, xã Thuận An, nơi còn lưu giữ các yếu tố gốc cấu thành Di tích lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Đam, gồm hệ thống công sự, dấu tích hầm hào của đồn trong giai đoạn 1975 - 1979 và khu vực phụ cận. Việc khảo sát nhằm thống nhất phạm vi khoanh vùng bảo vệ, làm cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với xây dựng các công trình phục vụ tham quan, du lịch.

Ông Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ với thành viên trong đoàn về giá trị lịch sử của di tích

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận nhiều dấu tích và giá trị lịch sử còn lưu giữ của Di tích lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Đam. Trên cơ sở đó, đoàn thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ và phát huy giá trị di tích với tổng diện tích khoảng 6,2 ha tại thôn Đắk Thủy, xã Thuận An.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh

Theo phương án, khu vực bảo vệ I có diện tích khoảng 3,5 ha, được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng, không gian và các yếu tố gốc cấu thành di tích. Khu vực bảo vệ II có diện tích khoảng 2,7 ha, là vùng bao quanh, tiếp giáp khu vực bảo vệ I, nhằm tạo không gian cảnh quan và bảo đảm điều kiện bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, nguyên chiến sĩ Quân y Công an vũ trang Đắk Lắk xúc động nhớ về đồng đội

Toàn bộ diện tích đất dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích nằm trong khu vực Rừng Phòng hộ vành đai biên giới thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới.

Quang cảnh cuộc họp thống nhất phương án khoanh vùng vị trí, diện tích khu vực bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Đam

Đây là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đồn Biên phòng Đắk Đam.