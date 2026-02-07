Thời sự Khảo sát, khoanh vùng lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, cấp tỉnh Chiều ngày 2/7, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát thực địa và thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Trường Dục Thanh (phường Phan Thiết), phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh báo cáo các văn bản hướng dẫn lập hồ sơ quy hoạch

Tham dự buổi khảo sát còn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các cơ quan, đơn vị, phường, xã liên quan.

Đoàn khảo sát trao đổi và khảo sát thực tế tại các khu vực bảo vệ di tích Trường Dục Thanh

Tại buổi khảo sát, đơn vị chủ trì lập hồ sơ khoa học di tích đã thông tin về hiện trạng khu vực bảo vệ và các nội dung liên quan theo quy định của Luật Di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, đoàn công tác tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định mốc giới, diện tích đất, lập bản đồ và biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ của di tích, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trong đó, đoàn khảo sát thống nhất lấy toàn bộ các hạng mục di tích gốc như: Trường Dục Thanh, nhà thờ Nguyễn Thông, ngọa du sào, nhà ngư, giếng nước, cây khế, cổng chính, bình phong, hồ sen làm khu vực I và khu vực bảo vệ II là vùng tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di tích.

Đoàn khảo sát thực tế tại các khu vực bảo vệ di tích Trường Dục Thanh

Di tích Trường Dục Thanh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào ngày 12/12/1986. Trường Dục Thanh là nơi ghi dấu sự kiện thời thanh niên của Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành, đã dừng chân dạy học từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911.

Trường Dục Thanh trở thành địa điểm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc

Sau ngày quê hương được giải phóng, khu di tích Trường Dục Thanh được trùng tu lại và tiếp tục xây dựng công trình Nhà Trưng bày về tiểu sử và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi công xây dựng năm 1983.

Từ đó đến nay, Trường Dục Thanh cùng với Nhà Trưng bày tạo thành một quần thể di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống di tích lưu niệm và Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước.

Nhân dân đến tham quan và xem triển lãm nhân dịp sinh nhật Bác tại Trường Dục Thanh

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đi khảo sát thực địa và thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Căn cứ Lê Hồng Phong (xã Hòa Thắng) phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Đối với di tích Căn cứ Lê Hồng Phong có địa hình chủ yếu là rừng cây ô rô, động cát, đất đai khô cằn, nguồn nước khan hiếm, nhưng lại là điều kiện thuận lợi cho hoạt động chiến tranh du kích. Đây là nơi đứng chân của cơ quan lãnh đạo tỉnh và Ban Cán sự cực Nam Trung Bộ và là địa bàn hoạt động của các lực lượng vũ trang cách mạng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và mở rộng căn cứ.

Đoàn khảo sát tại di tích khu Lê Hồng Phong

Điểm di tích nằm ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ). Tên gọi được thống nhất sử dụng trong hồ sơ khoa học là di tích Căn cứ Lê Hồng Phong, gắn với nhà cách mạng Lê Hồng Phong, nhằm thể hiện lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên trung bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.

Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc khảo sát, thống nhất phương án khoanh vùng bảo vệ di tích góp phần bảo đảm tính nguyên vẹn của di tích. Đây cũng là cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xem xét, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Căn cứ Lê Hồng Phong trong năm 2026. Đối với di tích Trường Dục Thanh, hồ sơ sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới.