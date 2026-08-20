Đời sống Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính năm 2026 Sở Nội vụ Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

Đợt khảo sát nhằm phục vụ đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2026, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm mức độ hài lòng của người dân để nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc khảo sát được thực hiện tại tất cả các quầy trả kết quả ở bộ phận một cửa các cấp với các tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại quầy bộ phận một cửa. Không thực hiện khảo sát đối với tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Nội vụ yêu cầu bộ phận một cửa các cấp phải đảm bảo tỷ lệ khảo sát tối thiểu là 10% trên tổng số hồ sơ TTHC đã trả kết quả trực tiếp trong kỳ khảo sát. Trường hợp không đảm bảo được tỷ lệ khảo sát tối thiểu trong kỳ khảo sát thì Chỉ số SIPAS hằng tháng và năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường và của UBND cấp xã đạt 0/10 điểm.

Số lượng phiếu khảo sát thu về trong kỳ khảo sát cũng phải đạt từ 30 phiếu/tháng trở lên. Trường hợp không đảm bảo được số lượng phiếu khảo sát thu về thì không đánh giá, tính điểm Chỉ số SIPAS vào tổng điểm đánh giá công tác CCHC hằng tháng và cả năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương có hành vi can thiệp, làm sai lệch kết quả khảo sát hoặc không cung cấp số lượng hồ sơ trả trực tiếp tại quầy theo quy định thì Chỉ số SIPAS hằng tháng/năm 2026 đạt 0/10 điểm.

Việc khảo sát được tiến hành thường xuyên, liên tục, khi có phát sinh hồ sơ TTHC; thời điểm lấy phiếu khảo sát là sau khi hoàn thành việc trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân. Để xác định Chỉ số SIPAS hằng tháng từ ngày 1 đến ngày cuối tháng. Còn để xác định Chỉ số SIPAS năm 2026 được tính từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/10/2026.

Để phục vụ đợt khảo sát, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã cung cấp mã QR cho các đơn vị, địa phương. Người dân dùng điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo để quét mã QR và được cán bộ, công chức tại đơn vị, địa phương đó hỗ trợ để điền mẫu khảo sát hoặc có thể điền mẫu khảo sát sau đó.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường 2 Bảo Lộc

Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; UBND cấp xã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện. Các đơn vị địa phương cần phân công nhiệm vụ cho công chức một cửa tại các quầy trả kết quả hướng dẫn người dân điền phiếu khảo sát khi nhận kết quả giải quyết TTHC.

Sở Nội vụ yêu cầu việc khảo sát phải phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, làm sai lệch kết quả khảo sát. Công chức một cửa chỉ hướng dẫn người dân thực hiện khảo sát, không được thao tác thay, không định hướng hoặc gợi ý nội dung trả lời, không tác động đến kết quả khảo sát dưới bất kỳ hình thức nào và cần đảm bảo thông tin cá nhân của người dân tham gia khảo sát được bảo mật an toàn.

Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số phiếu khảo sát của người dân để đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của việc lấy phiếu khảo sát.