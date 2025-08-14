Tin mới

    Y tế - Sức khỏe

    Khảo sát nâng cao chất lượng hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đắk Nông

    Hương Ly 14/08/2025 16:17

    Ngày 14/8, Đoàn công tác của Sở Y tế Lâm Đồng đã khảo sát, hướng dẫn hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đắk Nông.

    img_0360.jpeg
    Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Trần Đức Trung làm việc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đắk Nông

    Đoàn đã tiến hành khảo sát khu vực chức năng tại các cơ sở nuôi dưỡng thuộc trung tâm gồm: Phòng ở, khu điều trị, nhà ăn, kho thực phẩm, khu vệ sinh, khu cách ly…

    Đồng thời, ghi nhận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

    img_0345.jpeg
    Đoàn công tác tới thăm, kiểm tra thực tế phòng ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đắk Nông

    Tại buổi làm việc, các đơn vị chuyên môn đã trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung và được đoàn công tác hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo từng lĩnh vực như: Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, bảo quản, chế biến và lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh; quy trình xác định, tiếp nhận và chăm sóc người bệnh tâm thần; chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị các trường hợp đặc thù...

    Chương trình làm việc nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc, hỗ trợ đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

          Y tế - Sức khỏe
