Thời sự Khảo sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh hòa nhập tại khu vực phía Đông Ngày 11/8, đoàn khảo sát do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích làm Trưởng đoàn, khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ sở giáo dục công lập có học sinh hòa nhập trên địa bàn khu vực phía Đông.

Đoàn khảo sát do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích làm Trưởng đoàn

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng), Trường Tiểu học Phú Hội (phường Bình Thuận) và Trường Tiểu học Lâm Hoà (xã Hàm Thuận).

Tại Trường Tiểu học Xuân An, năm học 2025 - 2026, có tổng số 22 lớp/756 học sinh, trong đó có 3 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Kinh phí chi hỗ trợ cho học sinh khuyết tật trong năm là hơn 4 triệu đồng (theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND phường Hàm Thắng).

Kinh phí chi trả chế độ cho 13 giáo viên tham gia dạy khuyết tật hòa nhập trong năm là hơn 100 triệu đồng. 100% giáo viên dạy hòa nhập được bảo đảm các quyền lợi, tính phụ cấp theo đúng số lượng học sinh khuyết tật thực tế đảm nhận.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân An Hàn Thị Bích Hiền báo cáo tại buổi khảo sát

Tại Trường Tiểu học Phú Hội, năm học 2025 - 2026, nhà trường có 22 lớp với 652 học sinh; trong đó có 9 học sinh khuyết tật được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định (8 học sinh khuyết tật trí tuệ và 1 học sinh khuyết tật nhìn).

Những học sinh này được hưởng chính sách miễn, giảm toàn bộ các khoản đóng góp theo quy định của nhà nước. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp đối với học sinh khuyết tật trong năm là hơn 10 triệu đồng; chi trả phụ cấp cho 13 giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy là hơn 199 triệu đồng.

Trong khi đó, năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Lâm Hòa có 4 học sinh khuyết tật học hòa nhập, chiếm khoảng 0,39% trong tổng số 1.023 học sinh toàn trường; trong đó có 2 học sinh khuyết tật vận động và 2 học sinh khuyết tật trí tuệ.

Tổng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với học sinh học hòa nhập là 17,848 triệu đồng. Đối với 16 giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh học hòa nhập, kinh phí được xác định theo số tiết thực tế là hơn 123 triệu đồng, tương ứng 3.973 tiết. Đến nay, nhà trường đã chi trả hơn 112 triệu đồng cho giáo viên, tương ứng 3.613 tiết; còn hơn 11 triệu đồng, tương ứng 360 tiết, chưa được chi trả do nhà trường đang chờ ngân sách xã cấp bổ sung.

Dự kiến số học sinh thuộc diện học hòa nhập trong năm học 2026 - 2027 sẽ tăng. Vì vậy, nhà trường đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giáo dục hòa nhập năm học mới khoảng 350 - 400 triệu đồng. Nguồn kinh phí dự kiến dành cho việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy; mua sắm học liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên biệt; cải tạo cơ sở vật chất bảo đảm khả năng tiếp cận cho học sinh khuyết tật; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục hòa nhập cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hội Lại Thị Ngọc Yến báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách tại trường

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các trường kiến nghị tỉnh quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho giáo viên và cán bộ quản lý về giáo dục hòa nhập; đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị chuyên dùng dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập.

Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm, thành viên của đoàn khảo sát phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát

Đồng thời, cần có cơ chế tuyển dụng hoặc bố trí vị trí việc làm đối với giáo viên hỗ trợ, nhân viên tư vấn học đường chuyên trách giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học có đông học sinh khuyết tật theo học.

Bà Kiều Châu Loan, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát

Các đại biểu cho rằng, việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên ở một số trường hiện chưa phù hợp. Do đó, các trường cần tính toán, có kế hoạch giáo dục cụ thể để địa phương dự trù kinh phí chi thường xuyên. Giáo viên cần chủ động đề xuất trang thiết bị, dụng cụ học tập đặc thù cho học sinh khuyết tật và nhà trường chủ động mua sắm phù hợp.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần quan tâm mở các lớp tập huấn chuyên sâu; bố trí 1 phòng học chuyên biệt trong nhà trường, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quá trình học tập của các học sinh khác.

Ông Huỳnh Văn Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có ý kiến tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích ghi nhận những nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật. Đồng thời, đề nghị giáo viên, nhà trường tiếp tục quan tâm nhiều hơn công tác giáo dục cho đối tượng này.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích yêu cầu các cơ sở giáo dục và địa phương cần thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách dành cho học sinh khuyết tật, tạo điều kiện để các em được học tập, hòa nhập.

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích phát biểu tại buổi khảo sát

Đặc biệt, các trường nghiên cứu tổ chức cho giáo viên đến học hỏi kinh nghiệm tại 2 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ở Đà Lạt và Gia Nghĩa. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh khuyết tật.

Trên cơ sở khảo sát, đoàn sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất sát thực tế, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh.