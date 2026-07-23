Thời sự Khảo sát, xác minh vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ khu vực Di tích Đồi 722, xã Đắk Sắk Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Di tích Đồi 722, xã Đắk Sắk.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn khảo sát

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn. Đại diện một số sở, ngành, xã Đắk Sắk và các nhân chứng tham gia buổi khảo sát.

Đoàn khảo sát thắp hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đồi 722

Đoàn đã trực tiếp khảo sát thực địa tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ; đối chiếu hồ sơ, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ và các nguồn thông tin liên quan.

Cùng với đó, đoàn công tác ghi nhận các thông tin do nhân chứng và Nhân dân cung cấp, làm cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng gặp và trò chuyện với nhân chứng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chính quyền Sài Gòn và Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự Đồi 722 (trại lực lượng đặc biệt Đức Lập) trên diện tích khoảng 1 km², nay thuộc địa bàn xã Đắk Sắk.

Di tích Đồi 722 nằm trên địa bàn xã Đắk Sắk ngày nay

Năm 1968, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Bộ Tư lệnh Tây Nguyên, quân và dân ta mở nhiều đợt tiến công vào căn cứ này.

Tuy nhiên, trong quá trình quân địch phản kích, lực lượng ta bị bao vây tại Đồi 722; địch gài mìn dày đặc, sử dụng hỏa lực mạnh và ném bom rải thảm khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hi sinh.

Ngày 24/10/2012, Di tích Đồi 722 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đồi 722 không chỉ trở thành nơi ghi dấu sự hi sinh anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến mà còn là một biểu tượng sống động của lòng yêu nước, sự kiên cường và lòng quả cảm của những người con đất Việt.

Đoàn khảo sát thực hiện kiểm tra, khảo sát một số vị trí

Cùng với công tác khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu, kỷ vật, hình ảnh và những ký ức liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh, đây là nguồn thông tin quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.