Học và làm theo Bác Hồ Khát khao thay đổi cuộc sống bằng con đường học tập Giữa những triền đồi xanh của Tà Nung (phường Cam Ly - Đà Lạt), có một cô học trò người K’ho đang từng ngày lặng lẽ hướng về phía tương lai bằng nghị lực, niềm tin và khát khao thay đổi cuộc sống bằng con đường học tập.

Cil Diễm luôn nỗ lực học tập tốt để hiện thực ước mơ của mình

Em là Trương Cil Diễm, học sinh lớp 11A2, Trường THCS và THPT Tà Nung - một trong những tấm gương hiếu học tiêu biểu của tỉnh vừa được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

“Vì không có cánh nên phải chạy”

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích học tập đáng tự hào ấy là một tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Bố mẹ ly hôn khi Diễm còn nhỏ, 3 chị em lớn lên trong vòng tay của mẹ. Không có đất sản xuất, cũng không có việc làm ổn định, mẹ em làm thuê đủ nghề để nuôi các con ăn học. Có những ngày từ sáng sớm đến tối muộn bà mới trở về nhà. Dù mưa nắng hay đau nhức, người mẹ vẫn cố gắng làm việc vì chỉ cần nghỉ một ngày, cuộc sống gia đình lại thêm chật vật. Điều mẹ luôn nhắn nhủ các con là cố gắng học tập để có cơ hội đổi thay cuộc sống. Lời dặn ấy trở thành động lực để Diễm không ngừng nỗ lực trên con đường học tập.

Thấu hiểu những hi sinh của mẹ, em luôn chủ động làm việc nhà và tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt. Vì vậy, ngoài kiến thức, bài tập trên lớp, em tự tìm thêm tài liệu để tự học, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Mỗi khi gặp bài khó, em mạnh dạn hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè để hiểu bài sâu hơn. Với em, sự chủ động và quyết tâm học tập chính là món quà ý nghĩa nhất để đền đáp những nhọc nhằn, lo toan của mẹ.

Diễm đặc biệt yêu thích cuốn sách “Vì không có cánh nên phải chạy”. Cuốn sách giúp em nhận ra rằng, nếu xuất phát điểm không thuận lợi thì càng phải nỗ lực nhiều hơn để tiến về phía trước. “Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em lại nghĩ đến mẹ. Em muốn học thật tốt để sau này có thể giúp mẹ đỡ vất vả hơn”, Diễm chia sẻ.

Những quả ngọt đầu mùa

Ý chí và sự nỗ lực ấy đã giúp cô học trò người K’ho gặt hái nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhiều năm liền, Diễm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; năm học 2025 - 2026, em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Nhận xét về cô học trò của mình, thầy Huỳnh Nguyễn Anh Tài, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 chia sẻ: “Diễm là học sinh chăm ngoan, có ý thức tự học rất cao, em học giỏi đều các môn, thành tích học tập gần như đứng nhất khối. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên, giàu nghị lực và có tinh thần cầu tiến”.

Chăm chỉ học tập, Diễm nuôi dưỡng ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, theo học ngành Tâm lý học. Em mong được học tập trong môi trường tốt để tích lũy kiến thức, sau này có công việc ổn định, phụ giúp gia đình và chăm lo cho mẹ. “Em cũng muốn truyền động lực cho các bạn có hoàn cảnh giống mình. Chỉ cần không bỏ cuộc và luôn cố gắng thì ai cũng có thể thực hiện được ước mơ”, Diễm bộc bạch.

Học bổng “Học không bao giờ cùng” đến với Diễm là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của em, đồng thời, tiếp thêm niềm tin để cô học trò người K’ho tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Trên những triền đồi Tà Nung, dẫu biết chặng đường phía trước còn không ít gập ghềnh, cô học trò người K’ho vẫn miệt mài học tập từng ngày, bởi em tin rằng con đường ngắn nhất để bước ra khỏi khó khăn chính là con đường của tri thức.