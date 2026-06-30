Thanh niên Khát vọng trên vùng đất mới Bản đồ Lâm Đồng mới được vẽ lại khi 3 vùng đất bước vào chung một đường biên hành chính. Một quyết định có thể hoàn tất trong một ngày, nhưng để những con người trên dải đất ấy thật sự nhìn về cùng một tương lai lại là câu chuyện dài hơn rất nhiều, được viết bằng nhịp sống mỗi ngày.

Lâm Đồng mới được hình thành từ sự hợp nhất 3 không gian phát triển, mở ra một hành trình chung cho người dân trên vùng đất mới

Kỳ 1: Những người gieo tương lai

Trong mọi giai đoạn chuyển mình của đất nước, những thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ lựa chọn của con người. Trên vùng đất lớn nhất Việt Nam hôm nay, nhiều người trẻ đang chọn ở lại, trở về hoặc bắt đầu từ chính nơi mình sống.

Giữa những đổi thay của một tỉnh mới, tuổi trẻ đang góp sức vào hành trình chung của cộng đồng

Sáng 25/6/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ Nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước”. Trên vùng đất lớn nhất Việt Nam, thông điệp ấy đang được viết tiếp bằng những lựa chọn rất cụ thể của tuổi trẻ trong năm đầu tiên sau khi tỉnh mới hình thành.

Đường ranh giới mới

Ngày 12/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15. Tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập ngay trong ngày đó, trên giấy tờ. 18 ngày sau, sáng 30/6/2025, lễ công bố được tổ chức tại Đà Lạt. 124 xã, phường, đặc khu kết nối trực tiếp qua màn hình. Các bí thư đảng ủy xã, phường mới nhận nghị quyết từ lãnh đạo tỉnh. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và người dân trên toàn tỉnh cùng chứng kiến.

Lễ công bố thành lập tỉnh Lâm Đồng mới ngày 30/6/2025 đánh dấu thời điểm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Tuy văn hóa, sinh hoạt, nét đặc trưng vùng miền có khác, nhưng đã là “một nhà” thì chúng ta cùng nhau đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên”. Phát biểu ấy gợi ra một thực tế rằng, việc hợp nhất bộ máy có thể hoàn thành trong thời gian rất ngắn, còn để 3 vùng đất trở thành một cộng đồng thì cần thêm thời gian, sự đồng lòng và những hành động cụ thể.

Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ gọi tên thách thức ấy theo một cách khác khi khẳng định đây là “sự hội tụ của 3 không gian phát triển: cao nguyên xanh, duyên hải giàu tiềm năng kinh tế biển và vùng cửa ngõ Tây Nguyên giàu tài nguyên, bản sắc văn hóa”. Trong không gian phát triển đó, đồng chí đặt kỳ vọng thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong kiến tạo tương lai.

24.233 km²; 3,9 triệu người; 49 dân tộc. 3 vùng đất từng có 3 nhịp phát triển khác nhau, cao nguyên Lâm Đồng, vùng cửa ngõ Tây Nguyên Đắk Nông và dải duyên hải Bình Thuận với 192 km bờ biển, nay mang chung một tên.

Nghị quyết đã hoàn thành phần việc của mình khi xác lập một địa giới mới. Phần việc phía sau khó đo đếm hơn: Để người dân ở những vùng đất khác nhau cùng nhìn về một tương lai chung, để những khác biệt về không gian sống, văn hóa và cách phát triển dần trở thành lợi thế của một tỉnh thống nhất.

Mỗi giai đoạn chuyển mình của đất nước đều cần những con người nhận lấy phần việc ấy bằng lựa chọn của chính mình. Ngay trong năm đầu tiên của Lâm Đồng mới, nhiều người trẻ đã lặng lẽ bắt đầu từ nơi họ sống, mỗi người một cách, nhưng cùng góp thêm một mắt xích để vùng đất vừa được hợp nhất từng bước trở thành một cộng đồng.

Đường ra cho nông sản

Từ những phiên livestream, chị Thảo góp phần mở thêm đầu ra cho nông sản Lâm Đồng và đưa nhiều hộ sản xuất tiếp cận thị trường số

Trời Đà Lạt chưa sáng hẳn, màn hình điện thoại của chị Nguyễn Thị Tường Thảo (SN 1995) đã bật lên liên tục với đơn hàng và lịch livestream. Thảo sinh ra ở xã Ka Đô - vùng đất được xem là thủ phủ rau của Lâm Đồng. Từ lớp 3, chị đã quen đứng bên sạp rau của mẹ ngoài chợ. Sau này xuống TP. Hồ Chí Minh học kỹ sư hóa tại Đại học Nông Lâm rồi học thêm kinh tế, những ngày còn sinh viên, rau từ quê gửi xuống vẫn là cách chị tự trang trải một phần chi phí, giữ một mối nối với ruộng vườn chưa từng đứt.

Ra trường, Thảo làm kiểm định hóa chất cho một doanh nghiệp nước ngoài. Một con đường được xem là “ổn định”. Nhưng chính sự ổn định đó lại không trả lời được câu hỏi xuất hiện trong những ngày chị phải cách ly vì đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh: “Tại sao sống giữa thủ phủ rau mà lại không chạm được vào rau sạch của quê mình?”.

Tháng 9/2022, chị Thảo rời TP. Hồ Chí Minh, mang theo hai tấm bằng đại học loại giỏi cùng hơn 5 năm làm việc trở về Lâm Đồng. Chị không bắt đầu bằng một dự án lớn, ngày đầu tiên, chị Thảo xin vào hợp tác xã (HTX) Vườn nhà Đà Lạt, làm công việc đóng gói rau như một lao động bình thường. Bà Lê Thị Yến Vân, Giám đốc HTX, bối rối khi nhìn cô gái có hai bằng đại học ngồi trước mình xin làm công việc đó. “Với những người đã ổn định rồi, việc mình làm khi đó giống như một lựa chọn khó hiểu”, Thảo nhớ lại.

Những ngày đầu ở HTX, chị Thảo nhanh chóng nhận ra điểm nghẽn rõ ràng, nông sản được trồng đúng quy trình nhưng rời vườn chủ yếu qua thương lái, người trồng ít cơ hội tiếp cận trực tiếp thị trường và cũng không biết khách hàng thực sự cần gì. Từ đó, Thảo bắt đầu thay đổi cách làm. Ban đêm chỉnh lại bao bì, ban ngày viết nội dung sản phẩm, rồi đề xuất đưa nông sản lên TikTok.

Chị Thảo vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn năm 2023

Ban đầu, đề xuất này không tạo nhiều đồng thuận, vì cách bán hàng truyền thống vốn đã quen ổn định. Nhưng khi những video đầu tiên xuất hiện giữa vườn rau, phản hồi bắt đầu khác đi. Gần một tháng sau, các clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, rồi mở ra một cách bán hàng mới.

Phiên livestream đầu tiên chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng gần 1.000 đơn hàng được chốt. Điều thay đổi nhiều hơn những con số ấy là cách một HTX vận hành. Người trồng bắt đầu quan tâm đến bao bì, câu chuyện sản phẩm, phản hồi của khách hàng và nhịp bán hàng theo từng đơn trực tuyến. Thương mại điện tử từ một ý tưởng xa lạ trở thành công việc thường ngày của cả HTX. Phiên livestream đầu tiên kết thúc, nhưng nhiều người trồng rau vẫn đứng lại trước màn hình chưa kịp tắt, như thể lần đầu thấy sản phẩm của mình đi xa đến vậy.

Kênh TikTok “Món lạ vườn nhà” dần thu hút hơn 300.000 người theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Mỗi ngày khoảng 6 tấn nông sản được chuyển đi khắp cả nước. Năm 2023, chị Thảo vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn.

Sau thời gian gắn bó với HTX, Thảo quyết định xây dựng thương hiệu MOLAD và tiếp tục đồng hành với nhiều cơ sở sản xuất địa phương đưa nông sản lên môi trường số. Điều chị mang theo không chỉ là kinh nghiệm bán hàng mà là cách kết nối người sản xuất với thị trường bằng chính câu chuyện của sản phẩm.

“ Làm sao quyết tâm với rau sạch, không vì đồng tiền mà đánh tráo khái niệm. Thương mại điện tử chỉ tạo cơ hội gặp khách hàng, quyết định người mua có quay trở lại hay không vẫn là chất lượng của nông sản. Chị Nguyễn Thị Tường Thảo, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng

Trong bài viết nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước cần những người trẻ biết “biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước”. Trên cao nguyên Đà Lạt, giá trị ấy không được đo bằng số lượt xem hay số đơn hàng, mà bằng một thay đổi âm thầm hơn, từ những luống rau quen thuộc, người nông dân bắt đầu đi tìm thị trường bằng chính thương hiệu và câu chuyện của mình.

Đường về của tiếng chiêng

Chiều xuống trên bon Bu Đắk, xã Thuận An, tiếng chiêng lại vang lên. Buổi tập diễn ra như bao chiều khác trong tuần. Với Y A Rôn (SN 1992), đó lại là khoảng thời gian được chờ đợi nhất.

Anh Y A Rôn cùng CLB cồng chiêng liên bon Bu Đắk – Sar Pa gìn giữ tiếng chiêng M'nông cho thế hệ trẻ

Sinh ra ở bon Bu Đắk, nơi hơn 99% cư dân là người M'nông và nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn còn được gìn giữ, Y A Rôn sớm hiểu tiếng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là ký ức của cả cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, trong khi nhiều bạn bè ở lại thành phố, anh chọn trở về bon.

Ba năm sau khi trở về, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn bon Bu Đắk, rồi Phó Bí thư Đoàn xã Thuận An. Anh có mặt trong nhiều hoạt động ở địa phương, từ phong trào tình nguyện đến hỗ trợ thanh thiếu nhi. Nhưng trong nhịp công việc dày lên, anh nhận ra một khoảng lặng khác: Tiếng chiêng trong bon ngày càng thưa đi. Người lớn vẫn nhớ từng bài chiêng, nhưng lớp trẻ đã ít người còn biết đánh.

Năm 2021, anh bắt đầu gõ cửa từng nhà vận động thanh niên học chiêng. Điều khiến anh nhớ nhất là câu hỏi của một chàng trai: “Học chiêng để làm gì, anh?”. Câu hỏi ấy phản ánh đúng lựa chọn của nhiều người trẻ khi cơ hội học tập, việc làm và thế giới trên điện thoại dần lấn át khoảng sân tập chiêng của bon làng.

Anh không tranh luận, anh chỉ hỏi lại: “Nếu không có tụi mình học, thì ai sẽ giữ?”. Cuối cùng anh tập hợp được 31 thanh niên từ 2 bon Bu Đắk và Sar Pa, thành lập Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng liên bon. 31 người - con số vừa đủ để một bài chiêng đầy đặn, vừa đủ để một thế hệ không đơn độc.

CLB cồng chiêng liên bon Bu Đắk – Sar Pa tạo môi trường để lớp trẻ tiếp nối di sản văn hóa M'nông

Để có người dạy, anh tìm đến nghệ nhân H'Plơ ở bon Sar Pa - một trong số ít người còn thuộc lòng các bài dân ca M'nông và hiểu từng nhịp chiêng gắn với từng nghi lễ. Nghệ nhân H'Plơ không bắt đầu buổi học bằng nhịp chiêng. Bà kể về từng bài dân ca, từng nghi lễ và ý nghĩa của mỗi nhịp chiêng trong đời sống người M'nông. Y A Rôn ghi chép cẩn thận từng lời. Anh hiểu rằng ký ức ấy sẽ mất đi nếu một ngày không còn ai nhớ trọn một bài dân ca từ đầu đến cuối.

Đến năm 2026, tròn 11 năm kể từ ngày anh bước vào công tác Đoàn - CLB Cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa đã có 35 thành viên. 4 người thêm vào trong 5 năm, trong đó có người từng hỏi anh “học chiêng để làm gì”. Với Y A Rôn, đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy tiếng chiêng đã tìm được đường trở lại với lớp trẻ.

“ Giữ cồng chiêng không phải để giữ một tiết mục biểu diễn. Mình giữ để lớp trẻ còn nhớ mình là ai và lớn lên từ đâu Anh Y A Rôn - Bí thư Đoàn xã Thuận An

Y A Rôn giờ là Bí thư Đoàn xã kiêm Chủ tịch Hội LHTN xã Thuận An, xã không còn thuộc huyện Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông (cũ) nữa, mà là một phần của tỉnh Lâm Đồng mới, tỉnh lớn nhất Việt Nam. Địa bàn rộng hơn, trách nhiệm nặng hơn. Nhưng mỗi tuần, khi tiếng chiêng lại vang lên trong sân bon Bu Đắk, anh vẫn có mặt không phải với tư cách cán bộ đến kiểm tra, mà là người đứng trong vòng tập luyện cùng những thanh niên mà chính anh đã một lần gõ cửa mời về.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc: “Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin”. Y A Rôn không chờ ai trao cho mình điểm tựa đó, anh tự trở thành điểm tựa cho những người trẻ trong bon.

10 năm nữa, có thể một số người trong 35 thành viên của CLB sẽ rời bon đi học, đi làm hay lập nghiệp ở nơi khác. Điều Y A Rôn mong không phải tất cả đều ở lại. Điều anh mong là dù đi đâu, họ vẫn còn nhớ tiếng chiêng của dân tộc mình. Có những vùng đất được giữ lại bằng những công trình lớn, cũng có những vùng đất được giữ lại bằng việc một thế hệ chưa quên âm thanh đã nuôi mình lớn lên.