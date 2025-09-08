Khát vọng vươn mình từ một xã mới sáp nhập

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 5 địa phương cũ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế mới bằng những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực với quyết tâm xây dựng quê nhà trở thành đô thị phát triển nhanh và bền vững, hướng tới đạt chuẩn phường vào năm 2030.

Xã Tuy Phước chính thức được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ: thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc, xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 53,37km² với dân số hơn 77.500 người, gồm 32 thôn.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt kết quả toàn diện

Là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược, nằm gần trung tâm hành chính tỉnh, gần Cảng Quy Nhơn, có các tuyến quốc lộ và đường sắt Bắc-Nam đi qua, là cửa ngõ quan trọng kết nối vùng duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, Tuy Phước nổi bật với những kết quả cụ thể: trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 1.639 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.258 tỷ đồng.

Toàn xã hiện có 235 doanh nghiệp và hơn 4.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh. 24 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao - đây là kết quả của việc chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm đặc trưng.

Một góc xã Tuy Phước hôm nay.

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra với 274 đảng viên được kết nạp, đạt gần 14%, vượt chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ. Các tổ chức đảng được xây dựng vững mạnh, với trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức yếu kém. 100% tổ chức đảng triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương cho biết: “Chúng tôi xác định việc sáp nhập là thời cơ để tạo sức bật mới, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn về thống nhất tổ chức, quản lý và phát triển đồng bộ. Vì vậy, ngay từ khi thành lập Đảng bộ xã, chúng tôi đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuy Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương châm hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 6 chỉ tiêu kinh tế, 9 chỉ tiêu xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, 2 chỉ tiêu quốc phòng-an ninh và 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt từ 80-82 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 42 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 47.722 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới. Đặc biệt, tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,23%.

Một trong những đột phá lớn được xác định là hoàn thiện hệ thống quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số. Theo đồng chí Lê Thị Vinh Hương, xã đang tích cực triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng đạt chuẩn phường, trong đó ưu tiên phát triển khu vực phía tây xã Tuy Phước, nơi có tiềm năng lớn về dịch vụ logistics, cảng cạn và các dịch vụ hỗ trợ đô thị.

“Hạ tầng giao thông là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chúng tôi đang tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối như đường An Nhơn-Tây Đầm, tuyến đi Cát Tiến-Diêm Vân… nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển và vùng phụ cận”, đồng chí Vinh Hương chia sẻ.

Tuy Phước chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn với tiềm năng đặc sắc của Đầm Thị Nại.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng phát triển dịch vụ du lịch gắn với tiềm năng đặc sắc của Đầm Thị Nại, khu vực có diện tích mặt nước lên tới 656ha. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại đây đang được xây dựng, kết hợp với các lễ hội văn hóa truyền thống như Hội Xuân Chợ Gò, trưng bày sản phẩm OCOP, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tuy Phước đang triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính công được tăng cường, nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện trực tuyến, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Khát vọng vươn lên của một địa phương giàu truyền thống

Song song với phát triển kinh tế, Tuy Phước đặc biệt chú trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, xã đã tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, tổ chức huấn luyện, diễn tập đầy đủ và hiệu quả. Công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường, nhiều mô hình tự quản an ninh trật tự phát huy hiệu quả thiết thực. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lan tỏa sâu rộng. Lực lượng công an chính quy tại xã đã phát huy vai trò chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tuy Phước trang hoàng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,34%, vượt chỉ tiêu đề ra. Hơn 5.700 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 75 người tham gia xuất khẩu lao động. 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%. Các chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác giáo dục-đào tạo đạt nhiều thành tựu. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng, chất lượng giáo dục được nâng cao, chuyển đổi số trong trường học được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy, tạo nền tảng tốt cho phát triển du lịch và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Khánh thành công trình Tủ sách cơ sở và Thư viện hy vọng.

Ông Lê Văn Hạnh, người dân thôn Phước Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng khi thấy địa phương ngày càng đổi mới, từ đường sá, trường học đến dịch vụ công đều cải thiện rõ rệt. Tôi tin rằng, với quyết tâm cao của chính quyền và lòng dân đồng thuận, Tuy Phước sẽ sớm trở thành phường hiện đại”.

Với nền tảng vững chắc từ những thành tựu đã đạt được, cùng sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Tuy Phước đang hội tụ đủ điều kiện để bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành phường vào năm 2030. Khát vọng vươn lên của một địa phương giàu truyền thống, đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, chiến lược bài bản và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.