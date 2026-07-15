Kinh tế Khát vọng vươn mình và những “nút thắt” cần tháo gỡ Với tiềm năng của một tỉnh có diện tích lớn nhất nước, Lâm Đồng đang rất phát triển về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và thu hút đầu tư… Tuy nhiên, sự phát triển này đang bị kìm hãm bởi những vướng mắc mà hơn 365 dự án được gọi tên đã nêu ra, dù một phần trong số đó đã được tháo gỡ triệt để từ nỗ lực của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu doanh nghiệp là đối tác đồng hành cùng chính quyền

Hệ lụy khi dự án nằm im

Đối với mỗi địa phương, dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân chính là mạch máu nuôi dưỡng nền kinh tế. Lâm Đồng, với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và nhất là trung tâm vùng Tây Nguyên, là “đất lành” thu hút các nhà đầu tư lớn. Nhưng trong dòng chảy phát triển ấy, không ít doanh nghiệp đang phải đối mặt với những “khúc quanh” đầy trăn trở. Con số 365 dự án vướng mắc, với tổng số vốn là 267.416,83 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 29.091,12 ha ứ đọng, khiến cơ hội thị trường và nguồn nhân lực trôi qua; và trên hết là tâm huyết của những doanh nhân đang hao mòn.

Nhìn vào bức tranh đầu tư tại Lâm Đồng, người ta dễ dàng nhận thấy sự nghịch lý. Nhiều khu “đất vàng” tại các vị trí đắc địa của TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc (cũ) hay các vùng phụ cận vốn được kỳ vọng trở thành những khu đô thị sinh thái hiện đại, những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ, thì nay lại chỉ có cỏ dại. Cảnh “đìu hiu” này không chỉ đẩy doanh nghiệp vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải gồng gánh thêm chi phí lãi vay, mà còn khiến địa phương lỡ nhịp đón làn sóng tăng trưởng mới; nguồn thu ngân sách từ đất đai và dịch vụ bị ảnh hưởng; dẫn đến, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng phần nào bị chậm lại.

Tuy nhiên, đi sâu vào bản chất của các điểm nghẽn, ghi nhận từ các địa phương, đa số là các kiến nghị đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng... tháo gỡ về cấp quyền sử dụng đất, về quy hoạch… Nhiều nguyên nhân được nhận định là do địa giới hành chính thay đổi, thiếu kết nối, liên thông dữ liệu về quản lý quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết; chồng lấn ranh giới, đất được quy hoạch có chức năng khác… ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, cấp phép xây dựng.

Thực tế, nhiều dự án khi được cấp phép đầu tư qua các thời kỳ phù hợp với quy hoạch này, nhưng khi đối chiếu sang quy hoạch khác lại xảy ra xung đột. Điển hình là sự vênh nhau giữa quy hoạch lâm nghiệp (3 loại rừng), quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, đô thị. Một dự án du lịch sinh thái được ủng hộ về chủ trương, nhưng khi triển khai lại “vướng” một vài ha đất rừng chưa được bóc tách dứt điểm, khiến toàn bộ bộ máy phải dừng lại để chờ điều chỉnh. Bên cạnh đó, sự chuyển tiếp giữa các thế hệ pháp luật từ Luật Đất đai, Luật Đầu tư đến Luật Lâm nghiệp qua các thời kỳ đã tạo ra những tình huống phức tạp về mặt pháp lý... khiến việc xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất kéo dài…

Văn phòng đăng ký đất đai của các địa phương luôn bận rộn phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Lắng nghe tiếng lòng doanh nghiệp

“Chúng tôi chấp nhận chịu phạt nếu có sai sót, sẵn sàng nộp thêm nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định mới, miễn là nhận được một câu trả lời rõ ràng về lộ trình và thời gian. Điều doanh nghiệp sợ nhất không phải là thủ tục khó, mà là sự im lặng hoặc những văn bản hướng dẫn chung chung không có hạn định” - là chia sẻ từ đại diện một doanh nghiệp có dự án đang chờ gỡ vướng tại Đà Lạt. Phần lớn các doanh nghiệp đến với Lâm Đồng không chọn cách buông xuôi hay tháo chạy. Họ vẫn ở lại, kiên trì giữ đất, giữ dự án và giữ cả niềm tin vào tiềm năng của vùng đất cao nguyên. Tâm tư lớn nhất của các chủ doanh nghiệp hiện nay không phải là xin cơ chế đặc quyền, đặc lợi, mà là mong muốn có được sự đồng hành thực chất từ phía chính quyền.

Đại diện Tập đoàn Hồng Phong đề xuất tại Hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng, là chính quyền cần đổi mới tư duy quản trị trong công tác lập và phê duyệt quy hoạch, trong thực thi vai trò chính quyền kiến tạo; thay đổi quan điểm quản lý và phương pháp hành động trong thực thi công việc… Cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn, chính quyền nhìn nhận họ như những người bạn đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ vì cùng chung một con thuyền phát triển.

Thấu hiểu những trăn trở đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã không đứng ngoài cuộc. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tỉnh đã thành lập 6 Tổ công tác đặc biệt do chính các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp rà soát, “bắt bệnh” và phân loại từng dự án trong danh sách. Các cuộc họp đối thoại không còn mang tính hình thức; lãnh đạo tỉnh trực tiếp ngồi lại cùng doanh nghiệp, các sở, ngành để đối chất, chỉ rõ nút thắt nằm ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm và bao giờ phải hoàn thành.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, trong 365 dự án khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ đến nay, tỉnh đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, giải quyết dứt điểm 97 dự án tồn đọng với tổng vốn hơn 52.600 tỷ đồng và chấp thuận, tổng số dự án hoàn thành hoặc xác định phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc là 330/365 dự án, đạt gần 90,4%, với số vốn khoảng 153.815,48 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 19.037,26 ha…

Dù kết quả bước đầu rất khích lệ, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn hơn 260 dự án đang chờ đợi. Nhưng, “vấn đề “trên nóng - dưới lạnh” đâu đó còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm mất thời gian của doanh nghiệp” được Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, rằng lãnh đạo tỉnh sẽ xử lý, chỉ cần doanh nghiệp nhắn tin cho các cấp có thẩm quyền, hoặc chính Chủ tịch tỉnh… Theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian…”, việc xử lý vướng mắc của các dự án được yêu cầu tuân thủ. Song song đó là việc chấn chỉnh đạo đức công vụ, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là nhiệm vụ sống còn…