Pháp luật - Đời sống Khen thưởng đột xuất Công an phường Nam Gia Nghĩa Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá các vụ đánh bạc trên địa bàn, đặc biệt trong mùa World Cup 2026 Công an phường Nam Gia Nghĩa dược Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nam Gia Nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao thưởng cho Công an phường Nam Gia Nghĩa

Thời gian qua, Công an phường Nam Gia Nghĩa đã bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, đơn vị xác định đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phòng ngừa phát sinh các loại tội phạm khác, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Ngô Đức Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Gia Nghĩa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm và thành tích của tập thể Công an phường Nam Gia Nghĩa. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có nguy cơ phát sinh tại địa bàn dân cư.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đề nghị Công an phường tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng phường Nam Gia Nghĩa ngày càng an toàn, văn minh, giữ vững an ninh, trật tự.