Du lịch Khi biển Lâm Đồng trở thành sân chơi thể thao quốc tế Từ những trận bóng chuyền trên cát đến các đường đua, biển phía Đông Lâm Đồng đang trở thành điểm hẹn của thể thao quốc tế. Những sự kiện thể thao có quy mô tổ chức tại Phan Thiết không chỉ tạo sân chơi cho vận động viên trong nước và quốc tế, mà còn góp phần giới thiệu cảnh quan, khí hậu, con người và dịch vụ của vùng biển đến du khách.

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế (Sports Festival 2026)

Từ bóng chuyền trên cát đến những đường đua ven biển

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế trong khuôn khổ Sports Festival 2026 vừa khép lại tại Phan Thiết, quy tụ 16 đội bóng đến từ 7 quốc gia gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia và Nhật Bản. Đây đều là những quốc gia có phong trào bóng chuyền bãi biển phát triển. Vì vậy, sự góp mặt của các đội tuyển đã tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn trên sân cát.

Các vận động viên Malaysia tham gia giải bóng chuyền

Chủ nhà Việt Nam có 8 đội tham dự, gồm 3 đội thuộc đội tuyển quốc gia và 5 đội đến từ Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và An Giang. Các đội thi đấu theo thể thức 2x2, chia bảng, chọn những đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp. Với các vận động viên, giải đấu là dịp cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với địa phương đăng cai, mỗi trận đấu cũng là cơ hội giới thiệu một vùng biển có điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Vietnam TriFactor 2026 quy tụ các vận động viên trong nước và quốc tế tham gia nhiều nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ

Trong những ngày diễn ra giải, hình ảnh các vận động viên thi đấu trên nền cát trắng, phía sau là không gian biển Phan Thiết, được chia sẻ trên nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội. Vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ cũng có thời gian lưu trú, tham quan, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm cảnh quan và đời sống địa phương. Qua đó, mỗi giải đấu trở thành dịp giới thiệu hình ảnh biển Phan Thiết đến cộng đồng thể thao và du khách.

Các vận động viên thi đấu 3 môn phối hợp

Sau bóng chuyền bãi biển, Vietnam TriFactor 2026 tiếp tục cho thấy khả năng kết hợp giữa thể thao và du lịch tại Phan Thiết. Diễn ra từ ngày 14 - 16/8, giải quy tụ các vận động viên trong nước và quốc tế tham gia nhiều nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ. Hệ thống thi đấu được thiết kế cho nhiều nhóm vận động viên, từ Unique Aquathlon với 750 m bơi và 5 km chạy, Triathlon Young dành cho vận động viên trẻ, đến Triathlon Sprint với 750 m bơi, 20 km đạp xe và 5 km chạy. Với những người giàu kinh nghiệm, TriFactor Enduro Solo và TriFactor Enduro Relay là thử thách lớn hơn với tổng cự ly 2.250 m bơi, 80 km đạp xe và 20 km chạy.

Vận động viên Campuchia lai Pháp tham gia thi đấu 3 môn phối hợp

Nếu bóng chuyền tạo nên những khoảnh khắc sôi động trên bãi biển, triathlon đưa vận động viên đi qua nhiều không gian của điểm đến. Mặt biển, những cung đường ven biển và cảnh quan Phan Thiết trở thành một phần của đường đua. Người tham gia vì thế có thêm cơ hội cảm nhận không gian biển, khí hậu và cảnh quan địa phương trong suốt hành trình thi đấu.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, với lợi thế về thời tiết, khí hậu và bãi biển trải dài, khu vực phía Đông Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các giải thể thao trong nước, khu vực và quốc tế. Qua các giải đấu đã tổ chức, địa phương từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực đăng cai và tạo thêm sức hút đối với nhóm du khách yêu thể thao. Nếu được duy trì thường xuyên, các sự kiện sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Triathlon là loại hình thể thao có cộng đồng người chơi khá rộng



Khi thể thao trở thành một sản phẩm du lịch

Phan Thiết đã có kinh nghiệm đón khách, hệ thống dịch vụ du lịch khá phong phú và nhiều sản phẩm gắn với biển. Đây là điều kiện để các giải đấu thể thao kết nối với hoạt động nghỉ dưỡng, ẩm thực, tham quan, trải nghiệm, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến địa phương. Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 xác định không gian phát triển gần 14.760 ha, với hành lang ven biển dài khoảng 63 km.

Quy hoạch tổ chức không gian theo mô hình “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển”. Trong đó, khu vực Phú Thủy - Mũi Né được định hướng phát triển dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển và tổ chức sự kiện quốc tế. Hòa Thắng có thế mạnh về du lịch sinh thái, vui chơi giải trí gắn với đồi cát và Bàu Trắng; Phan Rí Cửa hướng đến hình thành đô thị du lịch ven biển hiện đại, phục vụ nghỉ dưỡng dài ngày và phát triển kinh tế biển.

Giải thi đấu bắn súng Cúp Mùa Hạ vừa diễn ra đầu tháng 8

Những định hướng này cho thấy thể thao biển có thể được tính toán trong hệ thống sản phẩm du lịch của khu vực. Bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, chạy bộ, đua thuyền, các môn thể thao nước hay các giải 3 môn phối hợp đều có thể tổ chức theo mùa, tạo thêm lý do để du khách đến Phan Thiết ngoài nhu cầu nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, triathlon là loại hình thể thao có cộng đồng người chơi khá rộng. Một giải đấu không chỉ thu hút vận động viên mà còn có người thân, bạn bè, huấn luyện viên và người hâm mộ đi cùng. Khi giải được tổ chức định kỳ, địa phương có thể hình thành nhóm khách riêng, có khả năng quay trở lại vào những mùa giải sau.

Điều cần làm trong thời gian tới là xây dựng lịch sự kiện ổn định, có những giải đấu mang tính thường niên và tạo dấu ấn riêng. Cùng với các sự kiện chuyên nghiệp, địa phương có thể phát triển thêm các giải phong trào, hoạt động thể thao cộng đồng, kết nối với tour nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và khám phá cảnh quan. Khi đó, những bãi cát có thể trở thành sân bóng; cung đường ven biển trở thành đường chạy, đường đạp xe; mặt biển trở thành đường đua bơi. Mỗi sự kiện tạo thêm một lý do để du khách đến Phan Thiết, ở lại lâu hơn và dành thời gian khám phá vùng đất này.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vô địch nội dung Enduro Relay cùng đồng đội

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế và Vietnam TriFactor 2026 là những minh chứng cụ thể cho khả năng ấy. Từ những sân đấu và đường đua, biển phía Đông Lâm Đồng đang được nhìn bằng một góc khác: năng động, hiện đại và gần hơn với cộng đồng thể thao quốc tế.

Để lợi thế này trở thành thương hiệu lâu dài, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ đến giữ gìn môi trường biển và xây dựng chuỗi sự kiện có quy mô, có bản sắc. Khi thể thao được tổ chức bài bản trên những bãi biển Phan Thiết, đây sẽ là thêm một kênh quảng bá hiệu quả cho du lịch Lâm Đồng, đưa hình ảnh vùng biển đến với những cộng đồng du khách mới.