Chuyển đổi số Khi cán bộ, công chức địa phương được ứng dụng AI Khóa bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành chính văn phòng” là bước đệm vững chắc giúp đội ngũ nhân viên hành chính văn phòng trở nên chuyên nghiệp, chủ động và đổi mới trong kỷ nguyên số.

Cuối tuần qua, Trường Cao đẳng Bình Thuận phối hợp với Viện Đào tạo nhân lực và Hợp tác Quốc tế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính văn phòng” cho 100 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các phường, xã và viên chức hành chính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong những lớp học thuộc chuỗi chương trình bồi dưỡng ứng dụng công nghệ AI thế hệ mới, được thiết kế theo hướng thực hành và ứng dụng cao. Với mục tiêu giúp đội ngũ cán bộ, công chức địa phương từng bước làm chủ các công cụ số phục vụ cho công tác chuyên môn.

Lớp bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính văn phòng”

Ông Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận cho biết: “Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng phải xử lý khối lượng công việc lớn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính văn phòng được xác định là giải pháp thiết thực, góp phần giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban và rút ngắn thời gian xử lý văn bản”.

Chuyên đề “Ứng dụng AI trong công tác hành chính văn phòng” được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng cốt lõi để làm chủ những công cụ AI tiên tiến như: ChatGPT, Gemini, Google AI Studio, Gamma AI, Napkin AI và NotebookLM... Mục tiêu của chương trình là giúp học viên hiểu rõ vai trò và tiềm năng của AI, đồng thời thay đổi tư duy làm việc, biến AI từ một công cụ hỗ trợ đơn thuần thành một trợ lý đắc lực.

Đặc biệt, khóa bồi dưỡng chú trọng vào thực hành với 90% thời lượng dành cho các bài tập ứng dụng trực tiếp vào công việc hàng ngày. Học viên sẽ trực tiếp trải nghiệm cách AI hỗ trợ tạo và xử lý văn bản hành chính, quản lý lịch họp, lập kế hoạch, viết báo cáo, kiểm tra lỗi chính tả, hình thức, chuẩn hóa văn phong, xây dựng slide tự động, phân tích, tổng hợp dữ liệu, và tự động hóa quy trình làm việc hành chính văn phòng...

Chương trình không chỉ giúp học viên tiết kiệm thời gian, giảm áp lực mà còn trang bị kỹ năng số hiện đại, phù hợp với môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể. Khóa học sẽ là bước đệm vững chắc giúp đội ngũ nhân viên hành chính văn phòng trở nên chuyên nghiệp, chủ động và đổi mới trong kỷ nguyên số.

Ông Ngô Quốc Việt - Phó Chủ tịch HĐND xã Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi vừa tham gia khóa học “Ứng dụng AI trong công tác hành chính văn phòng”, không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn mới mẻ, thiết thực và có tính ứng dụng cao mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công việc. Từ đó, giúp tôi nâng cao hiệu quả xử lý công việc hành chính, tiết kiệm thời gian và nguồn lực để phục vụ người dân tốt hơn”. Còn bà Nguyễn Thị Bích Phượng - công chức Phòng Kinh tế xã Bắc Bình cho biết: “Khóa học này thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, cung cấp rất nhiều kiến thức chuyên sâu, cập nhật về trí tuệ nhân tạo, giúp chúng tôi thấy rõ tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ này vào công việc hàng ngày, nhất là giảm bớt các việc thủ công không cần thiết và tập trung vào những nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn”.

Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Bình Thuận sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, mở rộng nội dung đào tạo theo nhu cầu thực tế của địa phương. Hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên số.