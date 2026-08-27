Giáo dục - Đào tạo Khi chính sách trở thành điểm tựa cho học sinh khuyết tật Từ những bữa ăn được bảo đảm đến việc duy trì đều đặn những giờ học, chính sách hỗ trợ tiền ăn đang trở thành điểm tựa thiết thực đối với học sinh khuyết tật, giảm bớt gánh nặng cho nhiều gia đình tại Lâm Đồng.

Học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa được trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng âm thanh tỉnh

Thêm điều kiện để các em yên tâm học tập

Năm học 2025 - 2026, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa có 53 học sinh được chăm sóc, giáo dục, can thiệp và hỗ trợ; trong đó 32 em nội trú, 21 em bán trú, có 5 học sinh thuộc hộ nghèo. Việc thực hiện các chế độ, chính sách tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập không chỉ ở việc bảo đảm tốt hơn điều kiện ăn, ở, học tập mà còn qua những chuyển biến của học sinh.

Cuối năm học, Trung tâm ghi nhận 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc, 16 học sinh hoàn thành tốt các mục tiêu giáo dục cá nhân và 33 học sinh tiến bộ rõ rệt về kỹ năng tự phục vụ. 100% học sinh được xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch giáo dục cá nhân và được theo dõi, đánh giá định kỳ về nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi, vận động và kỹ năng thích ứng.

Theo trung tâm, các chính sách hỗ trợ đã góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra giúp duy trì nền nếp nội trú, bán trú, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để học sinh tham gia học tập, can thiệp thường xuyên. Qua quá trình giáo dục, nhiều em có chuyển biến tích cực về nhận thức, giao tiếp, vận động, hành vi, kỹ năng tự phục vụ và khả năng hòa nhập.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa trao Giấy khen cho học sinh đạt kết quả học tập tốt

Ông Trần Thanh Ảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa cho biết: “Với học sinh khuyết tật, bảo đảm điều kiện ăn, ở và chăm sóc hằng ngày là nền tảng để các em yên tâm học tập, can thiệp và rèn luyện. Chính sách hỗ trợ không chỉ giúp giảm khó khăn cho gia đình mà còn góp phần duy trì ổn định hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại trung tâm. Chúng tôi mong chính sách tiếp tục được bảo đảm nguồn lực để thực hiện ổn định, lâu dài”.

Lan tỏa giá trị của một chính sách nhân văn

Theo báo cáo, từ năm học 2024 - 2025 đến nay, đã có 331 học sinh khuyết tật tại các trung tâm được hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 386/2024/NQ-HĐND với tổng kinh phí hơn 5,249 tỷ đồng.

Chính sách góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khỏe, thể trạng và khả năng học tập của học sinh, giúp các em duy trì việc đến trường ổn định. Đặc biệt, khoản hỗ trợ giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình khó khăn, nhất là những hộ ở vùng sâu, vùng xa có con khuyết tật.

Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa, khảo sát việc thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc

Ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, chính sách hỗ trợ tiền ăn không chỉ giúp học sinh khuyết tật có điều kiện học tập bình đẳng mà còn chia sẻ gánh nặng với gia đình. Thực tiễn cho thấy chính sách phát huy hiệu quả, song cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, giáo dục các em.

Thực tế cho thấy, khi chính sách đến đúng đối tượng và được bảo đảm bằng nguồn lực phù hợp, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là điểm tựa để mỗi học sinh có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển. Qua đó từng bước thực hiện mục tiêu không để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau.