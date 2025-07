Pháp luật - Đời sống Khi công an góp công, góp sức xây những mái nhà yêu thương Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tháo gỡ khó khăn vượt qua thách thức, huy động tổng lực, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ngay sau khi có kế hoạch từ Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc đã nhanh chóng triển khai, vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng hướng về người dân đang sống trong cảnh nhà tạm bợ, dột nát, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tiền mặt, lực lượng công an cơ sở – đặc biệt là công an các xã, phường, thị trấn đã tích cực tham gia vào quá trình hỗ trợ vận chuyển vật liệu, dỡ bỏ nhà cũ, san nền, xây móng… để giúp các hộ dân nhanh chóng có được mái nhà mới, khang trang, an toàn.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị, đoàn thể ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định, nâng cao đời sống. Ở một số nơi, để rút ngắn thời gian, lực lượng công an còn trực tiếp phối hợp với thanh niên, dân quân địa phương ra quân hỗ trợ các công trình xây dựng nhà ở vào thứ bảy, chủ nhật. Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tay bưng bê vật liệu, tay trộn hồ, cầm bay xây từng hàng gạch… đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt cùng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng công an toàn tỉnh Lâm Đồng, đến nay, đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 542 căn nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, địa phương, nguồn ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ và nguồn xã hội hóa ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh Lâm Đồng, huy động sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công lao động và kinh phí để tiếp tục thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại trên địa bàn tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/8. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng công an nhân dân.