Đời sống Khi định kiến giới nhường chỗ cho sẻ chia, tôn trọng Thông qua các buổi sinh hoạt ở thôn, buôn và các câu lạc bộ trong trường học, thông điệp về bình đẳng giới đang từng bước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những định kiến giới dần được thay thế bằng sự sẻ chia, tôn trọng và khát vọng vươn lên của phụ nữ, trẻ em gái vùng sâu, vùng xa.

Sự đồng hành của các “Tổ truyền thông cộng đồng” giúp xóa bỏ mọi rào cản định kiến giới

Những “mạch nguồn” truyền thông nơi buôn làng

Trong những buổi sinh hoạt với phụ nữ ở thôn Hàng Ùng (xã Bảo Thuận), chị Ka Nhuần - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, từng nghe không ít câu chuyện về những cô gái phải sớm nghỉ học để lấy chồng, ở nhà chăm lo gia đình hoặc theo cha mẹ lên nương rẫy. Để thay đổi điều này, Chi hội Phụ nữ thôn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền thông qua Tổ truyền thông cộng đồng.

Chị Ka Nhuần cho biết: “Tổ có 12 thành viên, chủ yếu là người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán và gần gũi với người dân. Ngoài tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, các thành viên còn đến từng gia đình để trò chuyện, vận động”. Nội dung về bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản... được truyền tải bằng những câu chuyện cụ thể, gần gũi. Cách làm này đã giúp những vấn đề từng được xem là câu chuyện riêng dần trở thành câu chuyện chung.

Nếu các tổ truyền thông cộng đồng hướng đến thay đổi nhận thức của người lớn thì mô hình “Thủ lĩnh của sự thay đổi” chọn gieo những hạt giống bình đẳng giới cho thế hệ trẻ từ trường học.

Chị Ka Dệu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Thời gian qua, hội phối hợp với các trường trên địa bàn tổ chức các buổi sinh hoạt, lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Thông qua trò chơi tương tác, đối thoại và hoạt động tập thể, các em được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực học đường, tai nạn thương tích.

Đồng thời, các em còn được khuyến khích nhận diện, lên tiếng trước những khuôn mẫu, định kiến giới”. Đặc biệt, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chia sẻ với cha mẹ, anh chị em và bạn bè. Từ đó, thông điệp về bình đẳng giới được lan tỏa rộng khắp hơn.

Thúc đẩy bình đẳng giới

Những mô hình trên là một phần trong quá trình triển khai Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS. Toàn tỉnh hiện duy trì 154 tổ truyền thông cộng đồng và 35 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các thôn, buôn. Cùng với việc nâng cao nhận thức, các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới cũng từng bước mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị, xã hội. Điều đó cho thấy vai trò, vị thế và sự tham gia của phụ nữ trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định.

Hội LHPN tỉnh tổ chức liên hoan, khuyến khích các cấp hội cơ sở xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình sáng tạo trong xóa bỏ định kiến giới

Bà H’Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả. Từ đó, giúp phụ nữ tự tin vươn lên, xóa bỏ mọi rào cản định kiến”.

Nhờ triển khai hiệu quả các mô hình, bình đẳng giới đang dần đi vào cuộc sống. Mỗi thay đổi, dù bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đều góp phần mở rộng cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào DTTS được học tập, được lên tiếng và chủ động hơn trong việc quyết định tương lai của mình.