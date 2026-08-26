Học và làm theo Bác Hồ Khi lòng yêu nước được thể hiện bằng hành động của người trẻ Từ tìm hiểu, lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống đến tham gia hoạt động cộng đồng, học tập, tình yêu Tổ quốc đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống của người trẻ.

Lòng yêu nước của thanh niên hôm nay không chỉ được thể hiện trong những dịp kỷ niệm hay qua các khẩu hiệu.

Từ tìm hiểu, lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống đến tham gia hoạt động cộng đồng, học tập, lao động và sáng tạo, tình yêu Tổ quốc đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống của người trẻ.

Nhớ về lịch sử bằng những hành động cụ thể

Công tác giáo dục truyền thống trong tổ chức Đoàn có sự thay đổi đáng chú ý về cách tiếp cận. Các hành trình đến địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nghĩa trang, thắp nến tri ân, gặp gỡ nhân chứng lịch sử được kết hợp với mã QR, bản đồ số, bảo tàng số và các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội. Qua đó, việc giáo dục truyền thống có thêm những cách tiếp cận phù hợp với môi trường sống và phương thức tiếp nhận thông tin của thanh niên hiện nay.

Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” là một ví dụ. Đoàn viên, thanh thiếu nhi trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, ghi chép, ghi âm, ghi hình, số hóa và kể lại ký ức của các nhân chứng lịch sử.

Sau một năm triển khai, đề án đã ghi nhận hơn 712.000 câu chuyện gắn với hơn 112.000 nhân chứng lịch sử. Tài liệu đánh giá kết quả này cho thấy sức huy động lớn của hệ thống Đoàn, đồng thời cho thấy nhu cầu lưu giữ ký ức của các thế hệ đi trước.

Điều đáng chú ý ở cách làm này là người trẻ không chỉ đứng ở vị trí tiếp nhận lịch sử. Họ tham gia vào quá trình lưu giữ, số hóa và truyền tải những câu chuyện của cha anh. Lịch sử vì thế có thêm một con đường để đến với người trẻ, thông qua chính hoạt động của người trẻ.

Cùng với việc đưa thanh niên đến gần hơn với lịch sử, các cấp bộ Đoàn cũng chú trọng tạo ra những nội dung tích cực trên không gian mạng. Các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, Đề án “Tự hào một dải non sông” được triển khai trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem, còn “Tự hào Việt Nam” đạt gần 11 tỷ lượt xem.

Những con số về lượt xem không phải là thước đo duy nhất của giáo dục, nhưng cho thấy các nội dung về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam có khả năng thu hút sự quan tâm lớn nếu được thể hiện bằng hình thức phù hợp với môi trường số.

Kết quả này cũng cho thấy việc kiên trì lan tỏa thông tin tích cực, lựa chọn cách tổ chức phù hợp có thể tạo ra diện tác động rộng khắp.Kế thừa những kết quả đạt được, Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được xây dựng theo hướng lấy hành động cụ thể làm trọng tâm.

Theo kế hoạch, Chiến dịch được triển khai trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thông điệp xuyên suốt là “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động.”

Câu dẫn “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…” khuyến khích mỗi người tham gia gắn tình yêu đất nước với một việc làm, công việc, câu chuyện hoặc đóng góp cụ thể của bản thân.

Năm nhóm nội dung của chiến dịch gồm “Tôi nhớ”, “Tôi tự hào”, “Tôi gìn giữ”, “Tôi hành động” và “Tôi dựng xây”. Nội dung trải từ lịch sử, truyền thống, những thành tựu của đất nước, văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam đến bảo vệ bản sắc, di sản, môi trường, chủ quyền quốc gia; từ hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đến học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cách phân nhóm này cho thấy tình yêu Tổ quốc được đặt trong cả nhận thức, trách nhiệm và công việc hằng ngày của người trẻ.

Chiến dịch đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp tỉnh triển khai; tạo ít nhất 30.000 nội dung do người dùng sáng tạo, trong đó tối thiểu 25.000 video ngắn; đạt ít nhất 500 triệu lượt xem, tiếp cận, phấn đấu vượt 1 tỷ lượt; thu hút ít nhất 300 người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung và gương thanh niên tiêu biểu tham gia.

Theo kế hoạch, “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc được tổ chức ngày 30/8 gắn với vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc các địa điểm công cộng, di tích lịch sử, văn hóa.

Đáng chú ý, chiến dịch có đợt cao điểm “Triệu trái tim yêu Tổ quốc”, với các hoạt động như lan tỏa nội dung “Nhà tôi có một lá cờ”, đăng tải hình ảnh Quốc kỳ tại gia đình, cơ quan, trường học; check-in tại các địa danh, công trình, không gian văn hóa - lịch sử.

Ngày 1/9, chương trình “24 giờ Việt Nam trong tôi” sẽ liên tục giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu từ các địa phương và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 2/9, các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ đồng loạt chia sẻ hình ảnh, video, thông điệp chào mừng Quốc khánh.Nhìn từ những hoạt động này, tình yêu nước được đặt trong những việc thanh niên có thể thực hiện ngay trong học tập, lao động, sinh hoạt và hoạt động cộng đồng.

Đây cũng là hướng được xác định trong công tác tuyên truyền, giáo dục của nhiệm kỳ mới: lấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả.

Ban tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tặng quà, Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân ở cảng cá dân sinh phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Để lòng yêu nước trở thành năng lực và trách nhiệm

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, yêu cầu đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng là làm cho thanh niên “hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác.”

Giáo dục lý tưởng không thể chỉ dừng ở truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị hay những khẩu hiệu chung chung.

Cần giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, những tấm gương gần gũi, đối thoại và môi trường rèn luyện thực tiễn; đồng thời phải hiện diện mạnh mẽ, phù hợp trên không gian mạng, biết lắng nghe thanh niên và nói đúng điều thanh niên cần.

Từ yêu cầu đó, công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhiệm kỳ mới được định hướng hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm một không gian giáo dục mới, lấy thanh niên làm trung tâm và chủ thể của quá trình giáo dục.

Hiệu quả của công tác này không chỉ được tính bằng số lượng hoạt động hay người tham gia, quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên.

Đối với giáo dục truyền thống, định hướng đặt ra là không chỉ tập trung vào các ngày lễ, sự kiện lịch sử, phải trở thành một quá trình thường xuyên. Các hoạt động trên không gian số cần được kết hợp với trải nghiệm tại di tích, địa chỉ đỏ.

Hệ thống bảo tàng số của 40/40 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã được ra mắt tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục được chuẩn hóa dữ liệu và khai thác phục vụ giáo dục thanh niên. Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” cũng bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm từ thu thập câu chuyện sang lưu giữ, khai thác và phát huy giá trị giáo dục lâu dài.

Cùng với đó, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống được định hướng theo hướng chuyển từ tuyên truyền về giá trị sang tổ chức cho thanh niên thực hành các giá trị trong đời sống thực tế.

Trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, các phần việc của đoàn viên, thanh niên phải cụ thể, có kết quả và có thể đánh giá được, thay vì đăng ký chung chung.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra một cách nhìn cụ thể hơn về lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Yêu nước không chỉ được thể hiện bằng sự xúc động trước lịch sử, niềm tự hào về đất nước hay những thông điệp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với người trẻ, lòng yêu nước còn được thể hiện qua việc học tập nghiêm túc, làm tốt công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tham gia tình nguyện, bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Những nội dung này cũng được thể hiện trong nhóm “Tôi hành động” và “Tôi dựng xây” của Chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi.”

Những hoạt động như ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ vì vậy không chỉ nhằm tạo một đợt truyền thông trong dịp Quốc khánh, còn tạo môi trường để thanh niên tự xác định tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng việc gì trong cuộc sống của mình.

Khi mỗi người trẻ có thể gắn tình yêu ấy với một hành động cụ thể, giáo dục truyền thống có thêm điểm nối với đời sống hiện tại

Mục tiêu cuối cùng của cách làm này là đưa nội dung giáo dục vào đời sống, để thanh niên không chỉ hiểu về lịch sử, truyền thống mà còn thể hiện trách nhiệm với đất nước thông qua học tập, lao động, hoạt động cộng đồng và những phần việc cụ thể.

Lòng yêu nước, theo cách tiếp cận đó, không tách khỏi năng lực, công việc và trách nhiệm xã hội mà được thể hiện ngay trong những việc làm hằng ngày của mỗi người trẻ.