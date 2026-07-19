Khi nào được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai?

Ông Nguyễn Minh Đạt hỏi, hiện nay tại TP. Hà Nội có những trung tâm y tế, cơ sở y tế nào có thể xin giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai?

Ông Đạt đề nghị được cung cấp những quy định về thông tuyến, chuyển tuyến mới nhất, cùng với danh sách mã bệnh được thông, chuyển tuyến. Ông cũng muốn biết, nếu đáp ứng đủ yêu cầu để chuyển lên tuyến trên nhưng trung tâm y tế muốn giữ bệnh và không làm giấy chuyển thì xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, các trường hợp chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo đúng trình tự bao gồm:

Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong cùng cấp khám, chữa bệnh; từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản; từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu theo yêu cầu chuyên môn, tình trạng của người bệnh hoặc vượt khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh.

Chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu trong trường hợp vượt khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản tại tỉnh.

Chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp ban đầu; chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản về cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Chuyển người bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu để điều trị, quản lý, theo dõi đối với các bệnh mạn tính (theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2025/TT-BYT).

Do đó, theo quy định, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu; trung tâm y tế, bệnh viện cấp cơ bản và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội khi vượt khả năng chuyên môn đều có thể lập giấy chuyển cơ sở khám, chữa bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai theo quy định.

Danh mục một số bệnh được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản (Phụ lục I và II Thông tư số 01/2025/TT-BYT).

Danh mục một số bệnh được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng 01 năm (Phụ lục III Thông tư số 01/2025/TT-BYT).

Danh mục một số bệnh được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT cấp ban đầu để quản lý (Phụ lục IV Thông tư số 01/2025/TT-BYT)

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 01/2025/TT-BYT:

"Điều 12. Hồ sơ chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Trường hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh phải có Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày ký. Trường hợp hết thời hạn của Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh vẫn đang trong lần khám bệnh, chữa bệnh và cần tiếp tục điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị đó".

Như vậy, thời hạn sử dụng Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT được xác định như sau:

- Trường hợp chuyển cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo yêu cầu chuyên môn: Phiếu chuyển có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

- Trường hợp người tham gia BHYT mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT: Phiếu chuyển có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày ký.

Trường hợp hết thời hạn của Phiếu chuyển mà người bệnh vẫn đang trong lần khám bệnh, chữa bệnh và cần tiếp tục điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Phiếu chuyển có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị đó.

Mức phạt khi không chuyển tuyến cho người bệnh

Căn cứ khoản 4 Điều 40 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế:

"Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi tình trạng người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở".

Theo đó, trường hợp người bệnh đủ điều kiện chuyển tuyến theo quy định nhưng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thực hiện chuyển tuyến, tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.