Theo quy định, chung cư nơi ông Lê Minh Khang (TPHCM) sinh sống phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu trước tháng 08/2023. Tuy nhiên đến nay Hội nghị vẫn chưa được tổ chức.

Do chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định, ngày 01/7/2025 cư dân đã có đơn đề nghị UBND phường đứng ra tổ chức theo Luật Nhà ở, thời hạn tổ chức là 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cư dân.

Ngày 10/04/2026, UBND phường ban hành công văn, trong đó phường viện dẫn quy định: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Nếu chủ đầu tư không tổ chức thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức.

Tuy nhiên, UBND phường lại cho rằng do "chưa nhận được văn bản của chủ đầu tư về việc không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu" nên hiện vẫn để chủ đầu tư tiếp tục phối hợp tổ chức.

Ông Khang hỏi, nếu quá thời hạn mà không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì có được xem là đã vi phạm quy định pháp luật hay không và cơ quan chức năng có trách nhiệm xử lý hay không? Hay phải chờ chủ đầu tư có văn bản xác nhận hoặc thừa nhận việc không tổ chức như nội dung công văn của UBND phường thì mới được xem là vi phạm?

Việc UBND cấp xã chờ chủ đầu tư gửi văn bản xác nhận không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu rồi mới thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước có phù hợp quy định pháp luật hay không?

Trong trường hợp cư dân đã có đơn đề nghị tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng UBND cấp xã không tổ chức trong thời hạn luật định thì trách nhiệm thuộc về cơ quan nào?

Việc Hội nghị nhà chung cư lần đầu đã quá thời hạn nhiều năm nhưng chưa có biện pháp xử lý trách nhiệm có phù hợp tinh thần quản lý nhà nước về nhà ở hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 15 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi là Quy chế số 05) đã quy định về Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Khoản 5 Điều 15 của Quy chế số 05 đã quy định UBND cấp xã nơi có nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu khi có một trong các trường hợp sau đây:

"a) Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư và có đơn đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao;

b) Trường hợp không đủ số người tham dự Hội nghị nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này và có văn bản đề nghị của chủ đầu tư hoặc có đơn đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao;

c) Chủ đầu tư chấm dứt hoạt động do bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật và có đơn đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao".

Khoản 7 Điều 15 của Quy chế số 05 đã quy định: "Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của Hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức có giá trị áp dụng đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như Hội nghị nhà chung cư lần đầu do chủ đầu tư tổ chức".

Đề nghị ông đối chiếu trường hợp cụ thể tại chung cư với các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về nhà ở, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng TPHCM là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở trên địa bàn TPHCM để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.