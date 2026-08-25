Pháp luật - Đời sống Khi sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng lớn nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm đối với cộng đồng. Với việc thành lập Câu lạc bộ Niềm tin số, Lâm Đồng đang tập hợp những người có ảnh hưởng để cùng lan tỏa thông tin chính xác, nội dung tích cực và góp phần xây dựng môi trường số an toàn.

Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng hiện có hơn 50 thành viên

Từ “chống tin giả” đến chủ động tạo dòng thông tin tốt

Trước khi Câu lạc bộ Niềm tin số ra đời, Lâm Đồng đã có 1 năm thử nghiệm cách làm mới thông qua mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, ra mắt ngày 15/8/2025.

Ngay trong tháng đầu vận hành, mô hình đã tiếp nhận và xử lý 16 phản ánh liên quan tin giả, thông tin xấu độc và dấu hiệu lừa đảo; hỗ trợ cộng đồng tiếp cận 4 luồng thông tin chính thống khi xuất hiện vấn đề nhạy cảm; đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông tích cực gắn với những sự kiện lớn và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đội ngũ KOLs Lâm Đồng

Ở một góc độ khác, lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh đã kết nối hơn 100 quản trị viên, KOL có uy tín. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 59 trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng; khởi tố 7 vụ án liên quan lừa đảo, rửa tiền và sử dụng công nghệ cao để phạm tội; tiếp nhận 54 đơn tố giác và vô hiệu hóa 108 fanpage giả mạo cơ sở lưu trú.

Những con số ấy cho thấy thách thức của môi trường số không hề nhỏ. Nhưng điểm đáng chú ý là cách tiếp cận đang dịch chuyển từ “xử lý sau khi sự việc xảy ra” sang chủ động tạo ra dòng thông tin tích cực đủ mạnh.



Tỉnh Lâm Đồng chính thức ra mắt, vận hành Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng

Ngày 17/8/2026, Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng chính thức ra mắt với hơn 50 thành viên. Đó là những KOL, nhà sáng tạo nội dung số, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại địa phương.

Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phối hợp, trách nhiệm và không vì mục đích lợi nhuận; hướng tới kết nối cả giới sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ, an toàn thông tin, cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông và các cá nhân có trách nhiệm xã hội.



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, điều quan trọng của sự kết nối này không chỉ là nhìn lại những kết quả đã làm được, mà còn để các bên hiểu nhau hơn và phối hợp thực chất hơn.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

“ Mục tiêu chung là để thông tin đúng được lan tỏa nhanh hơn, người dân được bảo vệ tốt hơn trên không gian mạng và những giá trị tốt đẹp của quê hương được đi xa hơn. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Cách tiếp cận này cho thấy một chuyển biến đáng chú ý, đó là trên không gian mạng, “chống cái xấu” sẽ khó bền vững nếu không đồng thời làm cho cái đúng, cái tử tế và những giá trị tích cực có sức lan tỏa lớn hơn.

Mỗi lượt chia sẻ cũng là một lựa chọn trách nhiệm

Sức mạnh của một KOL không nằm ở số người theo dõi đơn thuần. Quan trọng hơn là khả năng tạo ảnh hưởng lên nhận thức, hành vi và quyết định của cộng đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc

“ Một clip quảng bá điểm đến có thể đưa hình ảnh Đà Lạt, Mũi Né hay những vùng đất mới của Lâm Đồng đến hàng triệu người. Một bài đăng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo có thể giúp người dân tránh mất tài sản. Ngược lại, một nội dung chưa kiểm chứng, một quảng cáo thiếu trách nhiệm hoặc một thông tin giật gân cũng có thể gây những hệ quả khó đo đếm. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc

Vì vậy, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không còn đơn thuần là một “kênh” để truyền tải thông tin. Họ đang trở thành một chủ thể có khả năng định hình dư luận và tác động trực tiếp đến hành vi của cộng đồng.

Đó cũng là lý do Liên minh Niềm tin số ở cấp quốc gia được hình thành với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số, nghệ sĩ, KOL và các nhà sáng tạo nội dung. Tại hội nghị toàn thể đầu năm 2026, gần 200 đại biểu đã cùng bàn về cách hình thành một hệ sinh thái số an toàn, tin cậy và có trách nhiệm hơn.



Ở Lâm Đồng, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng phương châm “Ảnh hưởng có trách nhiệm - Kết nối niềm tin - Lan tỏa giá trị”. Thay vì coi KOL chỉ là đối tượng tuyên truyền, mô hình đặt họ vào vị trí một chủ thể cùng tham gia bảo vệ cộng đồng số.



Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo khiến việc tạo video, hình ảnh và thông tin giả ngày càng dễ dàng hơn. Ranh giới giữa thật và giả đôi khi chỉ còn cách nhau một thao tác. Bởi vậy, kỹ năng kiểm chứng thông tin và ý thức chịu trách nhiệm trước mỗi nội dung đăng tải đang trở thành một phần của “năng lực công dân số”.



Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng vì thế không nên chỉ dừng ở những buổi gặp gỡ.

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng

“ Giá trị của mô hình sẽ được đo bằng khả năng hình thành một mạng lưới phản ứng nhanh trước tin giả; những chiến dịch truyền thông đủ hấp dẫn để người dân chủ động chia sẻ; những KOL biết nói “không” với nội dung câu view bất chấp hệ quả và những cộng đồng mạng biết tự điều chỉnh bằng chuẩn mực tích cực. Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng

Từ hơn 50 thành viên ban đầu, mục tiêu mà Lâm Đồng hướng đến không chỉ là mở rộng số lượng thành viên, mà hình thành một mạng lưới có khả năng phản ứng nhanh, chia sẻ thông tin chính xác và tạo ra những nội dung đủ sức cạnh tranh với thông tin sai lệch.

Bởi trên không gian mạng, mỗi lượt thích, chia sẻ hay một video được đăng tải đều có thể góp phần tạo dựng hoặc làm suy giảm niềm tin.

Trong kỷ nguyên số, niềm tin không tự nhiên tồn tại. Nó được hình thành từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Khi người có sức ảnh hưởng chọn trách nhiệm thay vì chạy theo lượt xem, chọn kiểm chứng thay vì giật gân, chọn giá trị tích cực thay vì nội dung độc hại, sức ảnh hưởng khi đó không chỉ được đo bằng lượng người tiếp cận, mà bằng giá trị nó tạo ra cho cộng đồng.