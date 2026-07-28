Giáo dục - Đào tạo Khi thầy cô truyền cảm hứng học tiếng Anh Từ những giáo viên từng ngại ngần vì lâu không sử dụng tiếng Anh, phong trào tự học đang tạo nên thói quen mới, giúp đội ngũ nhà giáo chủ động trau dồi ngoại ngữ, đồng thời lan tỏa tinh thần tự học.

Cô Nguyễn Thị Hiệu (bên trái) dù lớn tuổi vẫn rất hào hứng và tìm thấy niềm vui khi tham gia "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc"

Từ ngại ngần đến niềm vui tự học

Hơn 2 tuần qua, mỗi ngày cô Nguyễn Thị Hiệu (SN 1970), giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bắc Gia Nghĩa) đều dành khoảng 30 phút để học tiếng Anh trực tuyến. Có hôm, cô tranh thủ tự học ở nhà, có lúc lại cùng đồng nghiệp học theo nhóm. Việc cùng nhau hoàn thành từng bài học, chinh phục từng nội dung mới khiến những giờ học ngoại ngữ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

“Trước đây tôi từng học tiếng Anh nhưng lâu không sử dụng nên quên nhiều kiến thức. Tuổi cũng lớn nên việc phát âm khó hơn, nhưng sau 2 tuần học, tôi thấy rất hứng thú. Không chỉ ôn lại kiến thức, tôi còn hình thành thói quen tự học mỗi ngày”, cô Hiệu chia sẻ.

Theo cô Hiệu, điều quan trọng nhất phong trào mang lại không chỉ là giúp giáo viên học thêm một ngoại ngữ mà còn nâng cao nhận thức về vai trò của tiếng Anh trong cuộc sống và công việc. Từ đó, mỗi người chủ động xây dựng thói quen tự học, thường xuyên trau dồi và cập nhật kiến thức.

Cũng như cô Hiệu, cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên lớp 1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Xuân Hương - Đà Lạt), sau khi được nhà trường và ngành giáo dục tuyên truyền, phân tích về ý nghĩa của việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, cô đã đăng ký tham gia. “Lâu rồi không có thói quen dùng tiếng Anh nên lúc đầu tôi cũng hơi ngại. Nhưng khi học rồi mới thấy vui và kiến thức được chia theo nhiều cấp độ nên gần như ai cũng có thể tham gia”, cô Hương chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương và đồng nghiệp tranh thủ học tiếng Anh cùng nhau vào ngày cuối tuần

Điều khiến cô Hương thích thú hơn cả là việc học của mình còn tạo ảnh hưởng tích cực đến các thành viên trong gia đình. Khi thấy mẹ dành thời gian học tập mỗi ngày, các con cũng ý thức hơn về việc tự học.

Với giáo viên, “Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc” không chỉ dừng ở thời gian phát động mà cần trở thành thói quen lâu dài. Bởi nếu không sử dụng thường xuyên, ngoại ngữ rất dễ mai một. Việc duy trì học hằng ngày, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sẽ giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời xây dựng hình ảnh người thầy luôn học tập, đổi mới và sẵn sàng thích ứng.

Cùng học sinh vững bước

Đối với ngành giáo dục Lâm Đồng, việc thúc đẩy phong trào tự học tiếng Anh trong đội ngũ giáo viên cũng được đặt trong định hướng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, từng bước thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh được triển khai song hành với đổi mới phương pháp giáo dục, phát triển năng lực số và chuẩn bị các điều kiện để học sinh có thể sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp và hội nhập. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực ngoại ngữ, có tinh thần tự học và chủ động cập nhật kiến thức được xem là một trong những yếu tố quan trọng.

Trước đó, để hỗ trợ giáo viên trong công tác kiểm tra, đánh giá, sở đã tổ chức biên soạn ngân hàng 3.000 câu hỏi môn tiếng Anh lớp 3, 4 và 5 để giáo viên tham khảo, xây dựng ma trận đề kiểm tra định kỳ. Đồng thời, ngành giáo dục đã ban hành và triển khai Kế hoạch “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” giai đoạn 2025-2035.

Việc hưởng ứng "Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc" đã giúp nhiều giáo viên nhận ra lợi ích thiết thực và tạo cho mình thói quen tự học và nghiên cứu chuyên môn

Việc hưởng ứng “Tháng tự học tiếng Anh” đã thu hút đông đảo giáo viên trên địa bàn tỉnh tham gia. Từ những giờ tự học của mỗi giáo viên, phong trào được kỳ vọng lan tỏa sâu rộng trong nhà trường. Bởi khi người thầy không ngừng học tập, đổi mới và nâng cao năng lực, cũng là cách thiết thực truyền cảm hứng và tinh thần tự học cho học sinh.