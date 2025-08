Pháp luật Khí thế từ đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm Cùng với cả nước, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo khí thế quyết tâm, sôi nổi.

Công an xã Hàm Liêm ra quân trấn áp tội phạm

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước như: đại hội đảng bộ các cấp; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám; Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân... những ngày qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân, tập trung cao độ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Mỗi địa phương diễn ra ở thời điểm khác nhau, nhưng đều chung mục đích tạo khí thế mạnh mẽ cho toàn lực lượng công an trong trấn áp tội phạm. Đợt cao điểm nhằm động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ công an phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận tham gia của các tầng lớp Nhân dân đối với đợt tấn công, trấn áp tội phạm.

Lực lượng công an trong lễ ra quân trấn áp tội phạm

Đây là đợt ra quân được xem là đặc biệt, vì diễn ra ngay sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Chính vì vậy, địa phương nào cũng làm công tác chuẩn bị cho lễ ra quân kỹ lưỡng và tổ chức trang nghiêm. Điển hình, xã Hàm Liêm chuẩn bị 2 xe ô tô, 4 xe mô tô của công an xã và xe cá nhân của cán bộ, chiến sĩ thực hiện diễu hành. Quá trình tuần hành trên các tuyến đường tại địa bàn, lực lượng công an đã tuyên truyền toàn dân đồng lòng, chung sức tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh K.Hằng

Tại lễ ra quân, ông Phạm Đình Vương - Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm yêu cầu Công an xã phải chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm… Lực lượng công an chú ý không để xảy ra tình trạng băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, các hoạt động tín dụng đen, hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép gây mất an ninh trật tự, nhằm góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động trước, trong và sau các sự kiện trọng đại của đất nước.

Cảnh sát cơ động trong lễ ra quân. Ảnh K.Hằng

Dự và phát biểu tại lễ ra quân ở phường Phan Thiết, nơi được Công an tỉnh chọn làm điểm, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động chống phá, xuyên tạc về đại hội, về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, "đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh" các loại tội phạm. Tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự…