Khi xã miền núi Nhân Cơ có công nghiệp

Khi xã miền núi Nhân Cơ có công nghiệp
Công nghiệp đã và đang là một động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội ở xã Nhân Cơ. Hơn thế còn mở ra nhiều động lực cho kinh tế vùng, toàn tỉnh khi gắn với chế biến sâu.
Công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng
Xã Nhân Cơ hôm nay có hạ tầng công nghiệp hiện hữu rõ nét. Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà máy alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV ) và Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân được đầu tư bài bản, nổi bật, gắn với đồng bộ của hạ tầng giao thông, điện, mảng xanh môi trường, tạo nên bức tranh hài hòa trong không gian kinh tế, xã hội địa phương.
Đằng sau phần cứng ấy, công nghiệp đang tạo ra những giá trị có tính đột phá, mở đường cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Nhân Cơ, với việc tỉnh công bố sản phẩm nhôm thỏi của nhà máy Luyện kim Trần Hồng Quân, được sản xuất tại nhà máy đóng chân trên địa bàn xã.
Sự kiện công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam vào ngày 26/7 đã khẳng định tính chuyên sâu, bền vững của chuỗi giá trị khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh.
Theo lãnh đạo xã Nhân Cơ, những năm qua, công nghiệp đóng góp lớn vào kinh tế địa phương. Điển hình như năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã được trên 1.072 tỷ đồng, đạt 235% so với dự toán. Trong đó, khoảng 70% là nguồn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý, nhiều nhất là Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV.
Công nghiệp còn tạo ra khối việc làm khổng lồ cho lao động các địa phương trong khu vực, cả lao động trực tiếp tại nhà máy và gián tiếp từ sự phát triển công nghiệp như dịch vụ, thương mại. Từ đó, góp phần nâng cao, ổn định thu nhập bình quân đầu người của xã lên 76,5 triệu đồng.
Kỳ vọng hơn từ công nghiệp, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, xã có tiềm lực, cơ hội lớn hơn trong phát triển các chuỗi giá trị đi kèm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương. Sản phẩm nhôm thỏi được sản xuất thành công đánh dấu việc hoàn thiện mắt xích kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao trong chuỗi giá trị từ khai thác bô xít, sản xuất alumin, luyện nhôm.
Điều này đã giúp Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc nguyên liệu tinh nhôm từ nước ngoài, cũng như chủ động nguyên liệu cho các ngành hàng, lĩnh vực công nghiệp khác có sử dụng nhôm như cơ khí chế tạo ô tô, điện, xây dựng, điện tử, năng lượng tái tạo và hàng không...
Hỗ trợ tốt nâng công suất sản phẩm chế biến sâu
Cũng theo lãnh đạo xã Nhân Cơ, trong quy hoạch Nhân Cơ mới được công bố vào tháng 6/2026, Nhân Cơ đã tích hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành để xây dựng trở thành trung tâm công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
Công nghiệp được tiếp tục khẳng định là 1 trong 3 giải pháp đột phá mà Đảng bộ xã xác định tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Địa phương nhấn mạnh quan điểm phát triển công nghiệp khai thác bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ. Đây là động lực hàng đầu để Nhân Cơ có thể phát huy được tiềm năng, thế mạnh phát triển nhanh, bền vững, theo kịp nhịp độ phát triển của các địa phương mạnh trong tỉnh, cả nước.
Nhân Cơ ưu tiên phát triển theo chiều sâu các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Định hướng đến năm 2030, ngành công nghiệp xã Nhân Cơ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sau nhôm.
Đến năm 2030, hoàn thành mở rộng công suất Dự án tổ hợp bauxit - nhôm và Dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ, mỗi dự án đạt 2 triệu tấn alumin/năm, nhà máy luyện nhôm đạt công suất 1,5 triệu tấn nhôm/năm. "Quá trình phát triển công nghiệp, Nhân Cơ đặc biệt coi trọng sự đồng bộ giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân", ông Trần Công Dũng khẳng định.
Người đứng đầu UBND xã Nhân Cơ phân tích thêm, từ đầu tàu công nghiệp, địa phương tạo bước đi thuận lợi trong khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý, vai trò cửa ngõ công nghiệp và động lực lan tỏa từ khu công nghiệp Nhân Cơ. Cùng với các dự án công nghiệp alumin- nhôm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng bền vững tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là tiền đề vững chắc hơn cho địa phương trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Nhân Cơ đặc biệt coi trọng sự đồng bộ giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân trong phát triển công nghiệp.
Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ
Song song đó, Nhân Cơ kỳ vọng sớm trở thành đầu mối giao thương và trung chuyển hàng hóa của khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng thông qua Quốc lộ 14 và hệ thống giao thông liên vùng như cao tốc phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các địa phương trong khu vực.
Từ đó, Nhân Cơ trở thành một cực dẫn dắt phát triển ổn định vững mạnh cả về kinh tế, xã hội quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.