Công ty của bà Nguyễn Thị Huyền hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Hằng tháng, công ty thu học phí và tiền ăn của học sinh, đồng thời lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với các khoản thu này.

Bà Huyền hỏi, nếu công ty bà thu tiền ăn của học sinh sau đó tự tổ chức nấu ăn thì số tiền ăn này có thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hay không?

Trường hợp công ty chỉ thực hiện thu hộ, chi hộ tiền ăn của học sinh thì công ty phải xuất hóa đơn như thế nào và hạch toán ra sao?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Tại khoản 13 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15quy định:

"Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

… 13. Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp".

Tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

… 7. Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp các cơ sở dạy học, dạy nghề có các khoản thu hộ, chi hộ thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân cung cấp cho các cơ sở dạy học, dạy nghề phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định".

Tại khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

"Điều 9. Thuế suất

... 3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số".

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chỉnh phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ) quy định:

"Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và các trường hợp lập hóa đơn theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này".

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung văn bản hỏi, Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời theo nguyên tắc như sau: Trường hợp các cơ sở dạy học, dạy nghề có các khoản thu hộ, chi hộ thì các khoản thu hộ, chi hộ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để bà biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.