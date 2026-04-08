Khoảnh khắc lịch sử bóng đá Uruguay: Cha con nhà Dos Santos bật khóc ngày đối đầu Trận đấu giữa Nacional và Progreso chứng kiến câu chuyện đặc biệt khi Agustin Dos Santos 18 tuổi đối đầu cha ruột Jonathan 34 tuổi, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại thánh địa Gran Parque Central, khoảnh khắc xúc động nhất của bóng đá Uruguay mùa giải đã xuất hiện. Agustin Dos Santos, tiền vệ 18 tuổi của Nacional, lao về phía băng ghế huấn luyện đội khách để ôm chặt lấy cha mình, Jonathan Dos Santos. Cả hai bật khóc trong sự chứng kiến của hàng nghìn CĐV và đồng nghiệp, đánh dấu lần đầu tiên hai cha con chạm mặt ở một trận đấu chuyên nghiệp.

Jonathan Dos Santos (áo đen) ôm con trai sau khi trận đấu kết thúc.

Giấc mơ chạm tay trên hai đầu chiến tuyến

Trận đấu thuộc vòng 7 giai đoạn giữa (Torneo Intermedio) giải vô địch quốc gia Liga AUF Uruguaya ghi nhận cột mốc đặc biệt. Agustin Dos Santos được trao chiếc áo số 10 huyền thoại và xuất phát trong đội hình chính của Nacional. Ở bên kia chiến tuyến, người cha Jonathan Dos Santos (34 tuổi), tiền đạo thuộc biên chế Progreso, theo dõi con trai thi đấu từ băng ghế dự bị.

Dù Jonathan không được tung vào sân để trực tiếp va chạm với con trai, việc cả hai cùng xuất hiện trong một trận đấu đỉnh cao vẫn là câu chuyện hiếm có. Mối quan hệ giữa hai cha con càng trở nên đặc biệt khi Jonathan chào đón Agustin ra đời khi anh mới 16 tuổi. Trải qua gần hai thập kỷ, họ không chỉ gắn kết bằng tình phụ tử mà còn như những người bạn thân thiết cùng trưởng thành.

Chia sẻ trước truyền thông, Jonathan xúc động cho biết Agustin vừa là con trai, vừa là người bạn lớn lên cùng anh. Cả gia đình đều tự hào khi thấy Agustin tiếp bước con đường quần đùi áo số chuyên nghiệp.

Căng thẳng chuyên môn tại Gran Parque Central

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, cuộc đối đầu giữa Nacional và Progreso diễn ra vô cùng kịch tính. Bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 29 khi Agustin Ocampo bên phía Progreso nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc đội khách phải thi đấu trong thế thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Tận dụng lợi thế quân số, Nacional vươn lên nhờ màn trình diễn chói sáng của Maxi Gomez với một cú đúp bàn thắng. Dù Facundo de Leon nỗ lực gỡ lại một bàn cho Progreso trong hiệp hai, đội khách vẫn không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận thất bại 1-2.

Ngay khi trận đấu kết thúc, mọi chú ý dồn về cái ôm ấm áp giữa hai cha con nhà Dos Santos. Trên mạng xã hội, Agustin chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu được cha bế trên tay kèm dòng trạng thái: "Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, con yêu bố".