Thời sự Lâm Đồng Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối Sáng 13/8, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đắk Mil tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối.

Khởi công xây dựng Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2

Công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối được xây dựng tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 74,78 tỷ đồng. Dự án gồm xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV, giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp công suất 25MVA, đồng thời dự phòng vị trí để lắp đặt máy biến áp thứ hai trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với phần trạm, dự án xây dựng mới khoảng 1 km đường dây 110kV mạch kép, đấu nối chuyển tiếp trên tuyến đường dây 110kV ĐMT Cư Jút - Đắk Mil hiện hữu.

Phía 22kV, công trình xây dựng 4 xuất tuyến đấu nối với lưới điện hiện có khu vực Đắk Mil, với tổng chiều dài các tuyến khoảng 7 km. Các hạng mục của dự án được thiết kế đồng bộ với hệ thống điều khiển, bảo vệ, chống sét, tiếp địa, chiếu sáng, camera giám sát và phòng cháy, chữa cháy.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công Trạm biến áp Đắk Mil 2

Việc đầu tư Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 xuất phát từ yêu cầu tăng khả năng dự phòng và chuyển tải khi xảy ra sự cố, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Đắk Mil và phụ cận. Khi đưa vào vận hành, trạm sẽ phối hợp, hỗ trợ và dự phòng công suất qua lại với các trạm biến áp 110kV trong khu vực, qua đó góp phần nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và giảm tổn thất công suất trên lưới điện.

Dự án cũng có vai trò trong việc hoàn thiện cấu trúc lưới điện khu vực, hỗ trợ cấp điện cho một số phụ tải của khu vực Cư Jút, đồng thời tạo thêm năng lực cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để triển khai dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện từ tháng 12/2025. Dự án có 10 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi và ảnh hưởng hơn 17.827 m². Đến nay, UBND xã Đắk Mil đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với 9 hộ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hơn 2,687 tỷ đồng.

Đo đạc đất đai, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối đánh dấu bước triển khai quan trọng của một dự án điện có ý nghĩa đối với năng lực cung cấp điện khu vực.

Với việc đầu tư đồng bộ từ cấp 110kV đến các xuất tuyến 22kV, công trình sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm khả năng cấp điện, tăng cường liên kết lưới và nâng cao độ ổn định, an toàn trong vận hành hệ thống điện tại Đắk Mil và các khu vực phụ cận.