Khởi công dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu quy mô hơn 93.000 tỷ đồng Công trình kết hợp cầu và hầm dìm vượt biển đầu tiên tại Việt Nam dài hơn 14km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu từ 2 giờ xuống còn 10 phút.

Vào ngày 1/7/2026, TP.HCM chính thức khởi công dự án cầu - hầm vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm nằm trong chuỗi các dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác. Dự án không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng với kiến trúc hoa sen mà còn là mắt xích chiến lược trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh cầu - hầm vượt biển kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Ảnh: Nhà đầu tư

Quy mô kỹ thuật và lộ trình xuyên vịnh Gành Rái

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,06km. Điểm đầu dự án đặt tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, TP.HCM và điểm cuối kết nối khu vực Tam Thắng, Vũng Tàu. Công trình hình thành trục giao thông trực tiếp băng qua vịnh Gành Rái, thay thế cho lộ trình đường bộ hiện hữu dài hơn 140km.

Cấu trúc kỹ thuật của dự án bao gồm:

Đường dẫn: Gần 1,9km.

Gần 1,9km. Cầu vượt biển: Khoảng 8km.

Khoảng 8km. Hầm vượt biển: 3,85km (hầm dìm).

3,85km (hầm dìm). Đường kết nối: 295m đoạn chuyển tiếp từ cầu vào hầm.

Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc tối đa 80km/h. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước để thực hiện công trình là hơn 169ha.

Kiến trúc hoa sen và giải pháp công nghệ hầm dìm

Điểm nhấn độc đáo của công trình là hai khu vực cửa hầm được tạo hình hoa sen đặc trưng. Đây là nơi chuyển tiếp quan trọng giữa phần cầu và hầm dìm. Để đảm bảo an toàn trong điều kiện hải văn phức tạp, bao quanh mỗi cửa hầm là hệ thống tường chắn sóng kiên cố, giúp giảm thiểu tác động của sóng gió và dòng chảy.

Phối cảnh khu vực cửa hầm - nơi chuyển tiếp từ cầu xuống hầm dìm vượt biển. Ảnh: Nhà đầu tư

Tại các cửa hầm, chủ đầu tư bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm trạm điều hành, hệ thống thông gió, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và các hạng mục cứu hộ cứu nạn. Giải pháp xây dựng cửa hầm này không chỉ tối ưu hóa chiều dài công trình mà còn hỗ trợ công tác bảo trì, vận hành và nâng cao tuổi thọ hầm dìm trước tác động của bùn cát.

Cơ chế đầu tư BT và tiềm năng liên kết vùng

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.016 tỷ đồng, triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Trong cơ cấu nguồn vốn, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư chiếm hơn 65.400 tỷ đồng (trên 70%), phần còn lại gần 28.000 tỷ đồng do ngân sách TP.HCM chi trả. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm huy động 100% vốn thi công trong giai đoạn 2026-2029.

Phương án thiết kế cầu ở dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Nhà đầu tư

Khi đi vào hoạt động, tuyến vượt biển này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Giờ đến Vũng Tàu xuống còn 10 phút, thay vì 90-120 phút như trước đây. Công trình được kỳ vọng là động lực thúc đẩy khu du lịch biển Cần Giờ, khu công nghiệp Long Sơn và nâng cao năng lực logistics cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị biển và mở rộng không gian kinh tế về phía Nam của TP.HCM.