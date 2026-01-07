Khởi công siêu cảng Cái Mép Hạ 51.000 tỷ đồng: Cửa ngõ giao thương đi châu Âu và Mỹ Dự án Cảng Cái Mép Hạ với tổng vốn hơn 50.800 tỷ đồng vừa khởi công, tạo lập trung tâm logistics quy mô lớn và cửa ngõ xuất nhập khẩu trực tiếp đi quốc tế.

Sáng 1/7/2026, TP.HCM chính thức khởi công dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Đây là công trình hạ tầng hàng hải trọng điểm với tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển container và logistics chiến lược, kết nối trực tiếp các tuyến vận tải biển đi châu Âu và Mỹ.

Quy mô và năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng

Dự án Cảng Cái Mép Hạ được triển khai tại khu vực cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Với lợi thế nằm trong khu vực có luồng hàng hải nước sâu hàng đầu Đông Nam Á, cảng có khả năng tiếp nhận các tàu container trọng tải trên 150.000 DWT.

Theo quy hoạch chi tiết, tổng diện tích dự án đạt 351,2 ha, bao gồm 229,4 ha diện tích đất và 121,8 ha diện tích mặt nước. Hệ thống cầu cảng được thiết kế với tổng chiều dài gần 7 km, công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEU mỗi năm. Khi hoàn thiện, cảng đủ năng lực đón các tàu container tải trọng lên đến 250.000 DWT, giúp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa trực tiếp sang các thị trường lớn mà không cần qua các cảng trung chuyển trung gian như Singapore hay Hong Kong.

Trước khi chính thức khởi công, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là địa hình đầm lầy và các ao nuôi thủy sản của cư dân địa phương.

Khu vực triển khai dự án. Ảnh: Báo Vietnamnet

Phân kỳ đầu tư và tiến độ triển khai

Dự án được thực hiện bởi liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Geleximco, ITC Corp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Việc đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu thị trường theo từng thời điểm.

Trong giai đoạn 1, liên danh sẽ tập trung đầu tư hai cầu cảng dài 900 m phục vụ tàu 250.000 tấn và 9 bến sà lan dài hơn 1 km cho tàu 5.000 tấn. Quy mô giai đoạn này chiếm khoảng 97,3 ha đất với tổng vốn đầu tư gần 14.900 tỷ đồng, dự kiến đạt công suất 2 triệu TEU/năm.

Đại diện liên danh nhà đầu tư cam kết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn cảng biển xanh, thông minh và hiện đại. Mục tiêu là rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Internet

Chiến lược kết nối hạ tầng đa phương thức

Cái Mép Hạ không chỉ hoạt động độc lập mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong tương lai, cảng sẽ kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng lớn như:

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Sự kết hợp này tạo ra hệ thống vận tải đa phương thức từ đường bộ, đường thủy đến đường hàng không và đường sắt. Bên cạnh đó, dự án còn đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) của TP.HCM, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như kho bãi, depot container và trung chuyển quốc tế.

Lộ trình khai thác thương mại giai đoạn đầu dự kiến bắt đầu từ quý II/2028. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2034, với các kế hoạch mở rộng và tối ưu hóa kéo dài đến năm 2045.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.