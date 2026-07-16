Quốc phòng toàn dân Khởi công xây dựng công trình thể dục thể thao ngoài trời và 11 nhà tình nghĩa Sáng 16/7, Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã đồng loạt khởi công xây dựng công trình thể dục thể thao ngoài trời và 11 căn nhà tình nghĩa quân - dân trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng Bắc Lâm Đồng.

Khởi công xây dựng công trình thể dục thể thao ngoài trời tại Giáo xứ Tân Lâm

Theo đó, công trình thể dục thể thao ngoài trời được xây dựng tại Giáo xứ Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng với tổng kinh phí 250 triệu đồng do Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng bảo đảm. Công trình nhằm tạo không gian rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng đã triển khai xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa quân - dân dành tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Lâm Đồng. Trong đó, xã Đam Rông 1 có 3 căn, xã Đam Rông 2 có 2 căn, xã Đam Rông 3 có 3 căn, xã Phúc Thọ - Lâm Hà có 2 căn và xã Đinh Trang Thượng có 1 căn.

Mỗi căn nhà được Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng để hoàn thiện công trình theo điều kiện thực tế.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng dự án, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, đồng thời cụ thể hóa chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng Bắc Lâm Đồng.