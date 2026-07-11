Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm. Ảnh: baochinhphu.vn

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước đi thiết thực trong việc triển khai Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, an ninh, tin cậy và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn tin tưởng Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á- Thái Bình Dương sẽ từng bước trở thành một nền tảng khu vực có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ pháp lý, đặc biệt cho các quốc gia đang phát triển trong quá trình phê chuẩn, nội luật hóa và triển khai Công ước Hà Nội; là nền tảng chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng; tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp và các nhà hoạch định chính sách trong ứng phó với những thách thức ngày càng phức tạp của tội phạm mạng; đồng thời thúc đẩy phát triển và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong môi trường số.

Bộ Ngoại giao cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an và Cơ quan Liên hợp quốc về Phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) trong quá trình xây dựng Trung tâm, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, vận động sự tham gia, hỗ trợ của các đối tác phát triển; kết nối Trung tâm với các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu; đồng thời lồng ghép các hoạt động của Trung tâm với các nỗ lực triển khai Công ước Hà Nội và các sáng kiến đa phương có liên quan.

Tại lễ khởi công, bà Delphine Schantz - đại diện UNODC bày tỏ: Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng - không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn khu vực - khi chúng ta đặt nền móng cho sự khởi đầu của Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội, Việt Nam.

Bà Delphine Schantz cho rằng, tội phạm mạng hiện là một trong những thách thức an ninh xuyên quốc gia nghiêm trọng và phát triển nhanh nhất trong thời đại số. Các hoạt động phạm tội trên không gian mạng đang gây tác động sâu rộng đến nền kinh tế, các thể chế công và đời sống của người dân ở mọi quốc gia. Việc thành lập Trung tâm Phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có ý nghĩa đặc biệt kịp thời và chiến lược. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tội phạm mạng, tăng cường khả năng ứng phó và đóng góp vào an ninh khu vực. UNODC sẵn sàng hỗ trợ, tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong quá trình thiết lập và phát triển Trung tâm, nhằm bảo đảm sáng kiến này phát huy tối đa tiềm năng và tạo ra những tác động tích cực, lâu dài đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nỗ lực hợp tác chặt chẽ với UNODC thúc đẩy thành lập Trung tâm Phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tạo lập khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, thì Trung tâm được khởi công hôm nay sẽ là một trong những minh chứng đầu tiên góp phần đưa các cam kết của Công ước đi vào thực tiễn, trở thành cầu nối hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Việc khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm mới chỉ là bước khởi đầu. Bộ Công an Việt Nam mong muốn cùng Bộ Ngoại giao, UNODC và các đơn vị chức năng xây dựng Trung tâm theo các định hướng. Trung tâm trở thành đầu mối thúc đẩy triển khai hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; hỗ trợ các quốc gia nội luật hóa Công ước, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, góp phần đưa Công ước nhanh chóng đi vào cuộc sống.