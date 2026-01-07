Thời sự Khởi động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” là sự kiện văn hóa - du lịch cấp tỉnh, với chuỗi sự kiện trọng tâm sẽ diễn ra vào cuối tháng 12.

Festival Hoa luôn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi vẻ đẹp của hoa

Vì một mùa Festival Hoa rực rỡ

Festival Hoa lần này tiếp tục quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt, đồng thời khẳng định vị thế Đà Lạt là đô thị sáng tạo lĩnh vực âm nhạc đã được UNESCO vinh danh. Điểm nhấn của Festival Hoa năm nay là sự hòa quyện giữa không gian hoa đặc trưng của Đà Lạt với các chương trình nghệ thuật âm nhạc quy mô lớn, tạo nên một bản hòa âm của thiên nhiên, văn hóa và sáng tạo.

Để chuẩn bị cho Festival Hoa, ngay từ bây giờ, các công tác chuẩn bị đã diễn ra. Trong đó, phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa” được phát động là hoạt động thiết thực nhằm huy động sự tham gia của cả cộng đồng. Các khu dân cư, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo và từng hộ gia đình cùng chung tay trồng, chăm sóc hoa, cây xanh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và tạo nên diện mạo rực rỡ cho đô thị Festival Hoa.

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn người yêu hoa

Đến nay, các phường khu vực trung tâm Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ và khu du lịch để trồng, trang trí hoa theo từng chủ đề. Nhiều hạng mục chỉnh trang đang được triển khai như cổng chào hoa tươi tại chân đèo Prenn; chỉnh trang các tuyến từ đèo Prenn đến đường Hồ Tùng Mậu, từ Trại Mát đến đầu đèo Tà Nung và các tuyến chính vào phường Lang Biang - Đà Lạt. Đồng thời, địa phương xây dựng các không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, tại vòng xoay, nút giao thông và cửa ngõ; sửa chữa bờ kè hồ Xuân Hương, bổ sung hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cùng các điểm check-in.

Nhà nhà trồng hoa

Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Hoa đã được lên kế hoạch thực hiện như: tổ chức hội thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; trồng 1.000 cây mai anh đào nhằm hình thành các tuyến đường hoa đặc trưng; cải tạo cảnh quan vòng xoay Huỳnh Tấn Phát; xây dựng tiểu cảnh hoa atiso kết hợp cây xanh và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật; tạo tiểu cảnh hoa tại điểm dừng chân ngắm cảnh khu vực cầu treo đèo D’ran, tạo thêm điểm nhấn ở cửa ngõ phía Đông của phường.

Tinh thần hưởng ứng trồng hoa, tôn tạo cảnh quan đến từng khu dân cư với những ngày “Chủ nhật xanh”. Gia đình bà Võ Thị Mẹo (đường Cao Bá Quát, phường Lang Biang - Đà Lạt), tất bật cắt tỉa hàng rào, xới lại những bồn hoa, cây cảnh trước sân, trồng thêm nhiều loại hoa mới. Bà Mẹo chia sẻ: “Festival Hoa cần sự chung tay của mọi người. Chỉ cần mỗi nhà chăm chút một khoảng vườn nhỏ, một hàng rào hoa, thì cả phố phường sẽ trở thành một vườn hoa lớn đón du khách”.

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn người yêu hoa



Gia đình bà Phạm Thị Thanh Thủy (đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt) sinh sống trên tuyến phố nghệ thuật ánh sáng, cũng đã chủ động chỉnh trang toàn bộ bồn hoa trước nhà, bổ sung thêm giống hoa mới và chăm sóc cây cảnh hằng ngày. Bà Thủy cho biết: “Khu phố chúng tôi là nơi nhiều du khách ghé tham quan, chụp ảnh nên mỗi gia đình, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan. Chúng tôi rất vui khi được góp một phần nhỏ để Đà Lạt thêm rực rỡ trong mùa Festival Hoa”.

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn của người yêu hoa

Bên cạnh việc trồng hoa, các phường còn phát động các tổ dân phố, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, trường học, cơ sở tôn giáo cùng tham gia vệ sinh môi trường, vẽ bích họa trên các ta luy, xây dựng các tuyến đường hoa, điểm tham quan và không gian công cộng mang đậm bản sắc địa phương.

Festival Hoa Đà Lạt là điểm hẹn hấp dẫn của người yêu hoa

Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chuyên môn tiếp tục hướng dẫn thiết kế cảnh quan, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, lựa chọn giống hoa đặc trưng của Đà Lạt, phù hợp với điều kiện khí hậu, cảnh quan đô thị, ưu tiên các loài hoa có thời gian sinh trưởng dài, dễ chăm sóc, để bảo đảm hiệu quả lâu dài và tính thẩm mỹ. Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa”, góp phần xây dựng Đà Lạt ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo nên những tuyến đường hoa, góc phố xanh, những không gian nghệ thuật đặc sắc, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026 sẽ thực sự là điểm hẹn hấp dẫn những người yêu hoa.